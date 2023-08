Amerykański bank JPMorgan przestał przetwarzać płatności na rzecz rosyjskiego Rosselkhozbanku. Tym samym Rosja została całkowicie odcięta od alternatywnego dla SENT systemu rozliczeń w handlu międzynarodowym.

Jak podała agencja Reuters, 2 sierpnia amerykański bank JPMorgan przestał przetwarzać płatności dla rosyjskiego państwowego banku rolnego - Rosselkhozbanku. Informacje tę potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji.

Rosselkhozbank został objęty sankcjami USA i UE, w ramach międzynarodowego embarga po agresji rosyjskiej na Ukrainie. Sankcje gospodarcze obejmowały również odłączenie rosyjskich banków od międzynarodowego systemu rozliczeń SENT. Amerykański rząd przez kilka ostatnich miesięcy umożliwiał jednak Rosjanom dokonywanie rozliczeń w handlu nawozami i zbożem, za pośrednictwem amerykańskiego banku JPMorgan. Miała być to alternatywa dla systemu SENT i zachęta dla Rosji do kontynuowania umowy zbożowej na Morzu Czarnym.

Patowa sytuacja w grze o zboże

Fakt, iż Waszyngton zdecydował o odcięciu Moskwy od tego kanału rozliczeń oznaczać może, że cierpliwość Zachodu w stosunku do Rosji się wyczerpała. Kreml 17 czerwca ogłosił wycofanie się Rosji z umowy zbożowej, a kolejnymi atakami na porty czarnomorskie i naddunajskie sparaliżował eksport zboża z Ukrainy. Czy ponowne odcięcie Rosselkhozbanku skłoni Rosjan do powrotu do umowy zbożowej?

Kreml od początku głosił, że Zachód nie wywiązuje się z porozumienia w kwestii ułatwień eksportowych dla Rosji, a przyłączenie do SENT jedynie pod nadzorem Waszyngtonu jest dla Rosjan nie do przyjęcia. Wygląda na to, że sytuacja wróciła do punktu wyjścia.