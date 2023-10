Jak donosi Financial Times rosyjski eksport ropy naftowej wzrósł o 50%, pomimo ciągle obowiązujących sankcji. Foto. Shutterstock

Jak donosi Financial Times rosyjski eksport ropy naftowej wzrósł o 50%, pomimo ciągle obowiązujących sankcji. Co ciekawe ceny rosyjskiej ropy naftowej gwałtownie rosną, mimo że nałożono limit cenowy. Z drugiej strony Rosja wprowadziła zakaz eksportu oleju napędowego i gazowego na swój rynek.

Wzrost cen sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej na rynkach międzynarodowych sugeruje, że Rosji coraz bardziej sprawnie udaje się obchodzić sankcje związane z limitowaniem cen ropy przez G7 wynoszącego 60 USD za baryłkę.

Pozwala to Rosjanom sprzedawać więcej ropy i to po wyższych cenach niż 60 USD za baryłkę, a zbliżonych do cen rynku międzynarodowego. Oznacza to porażkę zachodnich prób sankcjonowania eksportu ropy i ograniczenia wpływów w Rosji ze sprzedaży ropy.

W sierpniu br. dostawy rosyjskiej ropy Urals do Indii stanowiły około 74% całkowitych dostaw, podczas gdy Turcja i Chiny stanowiły odpowiednio 12% i 7%

Jak poinformowało Financial Times na podstawie danych firmy analitycznej Kpler, dostawy rosyjskiej ropy naftowej wzrosły jeszcze tej wiosny o 50% pomimo sankcji nałożonych przez kraje G7 w związku z wojną na Ukrainie,

Unia Europejska, kraje G7 i Australia nałożyły w grudniu 2022 r. limit cenowy na rosyjską ropę w wysokości 60 USD za baryłkę, aby ograniczyć zdolność Rosji do finansowania prowadzenia wojny w Ukrainie.

Obecnie rosyjska ropa Urals jest sprzedawana po cenie nieco poniżej 80 USD za baryłkę, znacznie powyżej limitu cenowego.

Rosną rosyjskie przychody z ropy naftowej

Oznacza to, że rosyjskie przychody z ropy naftowej prawdopodobnie również wzrosną ze względu na stale rosnące ceny ropy naftowej, czytamy w raporcie FT, powołując się na szacunki Kijowskiej Szkoły Ekonomii (KSE).

Rosja wprowadza embargo na eksportu oleju napędowego i gazowego

Jednocześnie Rosja zmniejszyła eksport oleju napędowego i gazowego drogą morską o prawie 30% do około 1,7 mln ton w ciągu pierwszych 20 dni września br. w porównaniu do tego samego okresu w sierpniu.

Oznacza to, że tymczasowy zakaz eksportu benzyny i oleju napędowego przez Rosję, ogłoszony w zeszłym tygodniu, jeszcze bardziej ograniczy globalną podaż.

Jednakże, podczas gdy rosyjski sektor naftowy stoi w obliczu poważnych wyzwań, w tym ogromnych niedoborów na krajowym rynku paliw rafinowanych i spadku ogólnego wolumenu eksportu, dane liczbowe sugerują, że Rosja ma wyższe przychody z ropy naftowej.

W Rosji dyskutuje się o zakazie eksportu paliw na rynek rosyjski już od maja br., aby zapobiec krajowym niedoborom paliw i obniżyć ceny na rodzimym rynku po tym, jak kraj ogłosił zmniejszenie o połowę dotacji dla rafinerii ropy naftowej.

W Rosji już brakuje oleju napędowego

Niższe dostawy oleju napędowego z Rosji nie tylko zmniejszyłyby rosyjskie przychody, ale także pogorszyłyby sytuację na i tak już napiętym globalnym rynku oleju napędowego.

Wielu analityków uważa jednak, że tymczasowy zakaz eksportu paliwa nie potrwa długo i może minąć zaledwie kilka tygodni, zanim zostanie zniesiony.

Rosja nie posiada możliwości magazynowania dużej ilości oleju napędowego. Analitycy twierdzą, że gdy sezon zbiorów dobiegnie końca, a dostawy krajowe wzrosną, Rosja może nie chcieć pozwolić rafineriom na zamknięcie zdolności przetwarzania paliwa z powodu ograniczeń eksportowych.