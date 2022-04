Rosjanie blokują 94 statki z Ukraińskim zbożem

Dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ, ostrzegł, że wojna na Ukrainie wywołała globalną katastrofę, ponieważ wielu ukraińskich rolników, którzy produkują znaczną ilość światowej pszenicy walczy teraz z Rosjanami, a statki wypływające z Ukrainy nie mogą dotrzeć do portów docelowych.





David Beasley, dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ, przekazał podczas ostatniej Rady Bezpieczeństwa ONZ, że i tak już wysokie ceny żywności będą gwałtownie rosnąć. Składa się na to kilka czynników m.in. blokada 94 okrętów ze zbożem na Morzu Czarnym na co już na koniec marca wskazywała Agencja Reuters.

Światowy Program Żywnościowy

Ukraina i Rosja produkują 30% światowej podaży pszenicy, 20% kukurydzy i około 80% oleju słonecznikowego. David Beasley przyznał, że 50% zboża które kupuje Światowy Program Żywnościowy pochodzi z Ukrainy. Inwazja Rosji zwiększa miesięczne wydatki agencji o 71 milionów dolarów z powodu rosnących kosztów żywności paliwa i transportu. W skali roku daje to sumę około 850 milionów. Przełoży się to na to, że program dotrze do 4 milionów ludzi mniej. Beasley zakomunikował, że Światowy Program Żywnościowy dociera aktualnie do około miliona ludzi na Ukrainie i osiągnie 2,5 miliona w ciągu najbliższych czterech tygodni, 4 miliony do końca maja, 6 milionów do końca czerwca.

Konflikt na Ukrainie może spowodować masową migrację

Beasley ostrzegł, że skupienie się na Ukrainie nie powinno prowadzić społeczności międzynarodowej do zaniedbania Afryki, ponieważ może spowodować to masową migrację napływającą do wszystkich regionów Europy - jeśli zakończymy trwający konflikt, zajmiemy się potrzebami, możemy uniknąć głodu, destabilizacji narodów i masowej migracji - przekazał. Ale jeśli tego nie zrobimy, świat zapłaci ogromną cenę, a ostatnią rzeczą, jaką chcemy zrobić jako Światowy Program Żywnościowy, jest zabieranie żywności głodnym dzieciom, aby dać innym głodującym dzieciom - zakończył swoją wypowiedź David Beasley.

Podczas posiedzenia głos zabrała również zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman. Wojna wyboru Putina jest odpowiedzialna za zniszczenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego - powiedziała.

Rosja zbombardowała co najmniej trzy statki cywilne przewożące towary z portów Morza Czarnego do reszty świata, w tym jeden czarterowany przez firmę agrobiznesową. Rosyjska marynarka wojenna blokuje dostęp do ukraińskich portów, w zasadzie odcinając eksport zboża - kontynuowała swoją wypowiedź.

Ukraińskie porty podstawą eksportu żywności

Ukraińskie porty są kluczowe dla eksportu żywności z tego kraju do reszty świata. Szczególnie takie ośrodki jak Odessa, Mariupol czy Berdiańsk odpowiadają za większość tranzytu żywności z Ukrainy. Rosyjska marynarka wojenna od początku konfliktu robi wszystko, żeby zablokować transport morski w regionie. Jak donosił szef obwodu zaporoskiego Ołeksandr Satruch z portu w Berdiańsku zniknęło pięć okrętów ze zbożem. Według świadków, uprowadzić mieli je Rosjanie. O tym incydencie przeczytać możecie więcej w naszym artykule.

94 statki ze zbożem zablokowane na morzu

Podobno uniemożliwiają około 94 statkom przewożącym żywność na rynek światowy dotarcie do Morza Śródziemnego - przekazała zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman. Dodała, że wiele firm żeglugowych waha się przed wysłaniem statków na Morze Czarne, nawet do portów rosyjskich. Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni takimi krajami jak Liban, Pakistan, Libia, Tunezja, Jemen i Maroko, które w dużym stopniu polegają na ukraińskim imporcie, aby wyżywić swoją populację - kontynuowała Sherman.

Innego zdania jest ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia. Rosyjskie wojsko nie stanowi zagrożenia dla wolności żeglugi cywilnej - przekazał na posiedzeniu. Zapewnił, że Rosja utworzyła korytarz humanitarny o długości 80 mil morskich, aby umożliwić zagranicznym statkom opuszczanie ukraińskich portów.

Odpowiedź rosyjskiego ambasadora w ONZ

Ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia odpowiedział, że rosyjskie wojsko „nie stanowi zagrożenia dla wolności żeglugi cywilnej”. Powiedział, że Rosja utworzyła korytarz humanitarny o długości 80 mil morskich, aby umożliwić zagranicznym statkom opuszczanie ukraińskich portów i że codziennie organizuje korytarze humanitarne na Ukrainie do Rosji i na Zachód. Prawdziwe powody, dla których światowy rynek żywności boryka się z poważnymi turbulencjami, nie leżą w działaniach Rosji, ale raczej w nieokiełznanej histerii sankcji, którą Zachód rozpętał przeciwko Rosji, nie biorąc pod uwagę populacji tak zwanego Globalnego Południa. ani własnych obywateli - przekazał Nebenzia.

Na jego odpowiedział zareagowała Wendy Sherman. Sankcje nie uniemożliwiają opuszczania ukraińskich portów przez statki ze zbożem. Powoduje to wojna wywołana przez Putina. - zareagowała amerykańska dyplomatka. Jak donoszą źródła z całego świata w tym agencja Reuters, statków znajdujących się na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym, które mają kłopot z wypłynięciem w rejony Morza Śródziemnego może być więcej niż wspomniane 94.