Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to jednak jest faktem. Powierzchnia Polski powiększyła się o 121 106 hektarów, czyli około 1211 kilometrów kwadratowych, w porównaniu do poprzedniego roku - podał GUS. Przybyło też powierzchni terenów wiejskich, ale spadła liczba ich mieszkańców.

- W porównaniu do roku poprzedniego powierzchnia Polski zwiększyła się o 121 106 ha (z 31 272 030 ha do 31 393 136 ha) - podał GUS w raporcie "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 r.". Oznacza to, że terytorium naszego kraju powiększyło się o około 1211 km kw. do ok. 313 931 km kw. Jak to możliwe?

Dlaczego Polska ma więcej powierzchni?

GUS wskazał, że zmiana w powierzchni kraju jest związana, podobnie jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zmiany w tym zakresie zostały dokonane w 2022 r. i w głównej mierze polegały na włączeniu Zatoki Puckiej oraz części Zatoki Gdańskiej do morskich wód wewnętrznych, podziale tych wód i przypisaniu ich w EGiB (czyli ewidencji gruntów i budynków - dop. red.) do jednostek podziału terytorialnego z nimi sąsiadujących - podał GUS.

Napisał także, że "w rezultacie, w granicach woj. pomorskiego, w największym stopniu zmianami objęte zostały powiaty: pucki (+28 732 ha) i nowodworski (+24 003 ha) oraz miasta na prawach powiatu (dalej m.n.p.p.): Gdańsk (+41 713 ha), Gdynia (+25 631 ha) i Sopot (+1 040 ha)".

Polaków jest mniej

Wg najnowszych GUS, w porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 141 377 osób. Liczba ta w odniesieniu do ubiegłorocznej, przyjmując rok poprzedni za 100 wyniosła 99,6. Odnosząc zmiany w liczbie ludności do poszczególnych województw, największy spadek ludności nastąpił w woj. śląskim (-29 245 osób, 99,3), a najmniejszy w woj. pomorskim (-419 osób, 99,98). Spadek liczby ludności odnotowano we wszystkich 16 województwach.

Przybywa powierzchni terenów wiejskich

Tereny wiejskie obejmujące gminy wiejskie i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich zajmują łącznie powierzchnię 29 043 621 ha, co stanowi 92,5% obszaru Polski.

W roku 2023 r., pomimo zmniejszenia powierzchni terenów wiejskich w 12 województwach, będącego głównie wynikiem nadania statusu miasta dla 15 miejscowości, bilans zmian jest dodatni – przyrost powierzchni terenów wiejskich o 20 765 ha.

Jak tłumaczy GUS, jest to spowodowane znacznym przyrostem terenów wiejskich w woj. pomorskim (+41 287 ha) w związku ze zmianami w zakresie dostosowania granic jednostek do linii podstawowej morza terytorialnego.

Mimo wzrostu powierzchni terenów wiejskich w 2023 r., udział procentowy terenów wiejskich w ogólnej powierzchni kraju zmniejszył się nieznacznie względem roku ubiegłego, co związane jest z ogólnym wzrostem powierzchni kraju oraz powstaniem 15 nowych miast. Największy spadek powierzchni (wyrażony w wartościach bezwzględnych) dla terenów wiejskich wynoszący 4 952 ha wystąpił w woj. mazowieckim.

Spada liczba mieszkańców terenów wiejskich

- Na terenach wiejskich odnotowano spadek liczby mieszkańców o 10 444 osoby (99,9 w stosunku do ubiegłego roku) - podaje GUS.

W ujęciu wojewódzkim ubytek nastąpił w 10 województwach, największe spadki odnotowano w woj. świętokrzyskim (-7 399 osób, 98,9), w woj. łódzkim (-5 973 osoby, 99,3) i w woj. lubelskim (-5 420 osób, 99,5).

W pozostałych 6 województwach odnotowano przyrost, z czego najwięcej osób na terenach wiejskich przybyło w województwach: wielkopolskim (+7 750 osób, 100,5) i pomorskim (+6 588 osób, 100,8).

Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w Polsce w porównaniu z poprzednim rokiem spadła i wynosi 120 osób na 1 km2.

Rok 2023 jest kolejnym po 2021 i 2022 r., w którym odnotowano spadek gęstości zaludnienia – od 2012 r. do 2020 r. gęstość zaludnienia nie podlegała zmianom i wynosiła 123 osoby na 1 km2, pierwszy spadek do 122 osób na 1 km2 nastąpił w 2021 r. (01.01.2021 r.), następny do 121 osób na 1 km2 w 2022 r. (01.01.2022 r.) i kolejny do 120 osób na 1 km2 w 2023 r. (01.01.2023 r.).

- Analogicznie do roku poprzedniego, gęstość zaludnienia terenów wiejskich, na które składa się 1 498 gmin wiejskich i 677 obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich – wynosi 53 osoby na 1 km2 - wyliczył GUS.

Jest ona najwyższa w województwach: małopolskim (132 osoby na 1 km2) i śląskim (123 osoby na 1 km2). Najniższa gęstość zaludnienia wynosząca poniżej 30 osób na 1 km2 w 2023 r. wystąpiła w czterech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim.