W tej sprawie zabrali głos już niemal wszyscy. Od Stanów Zjednoczonych, które dyplomatycznie umyły ręce mówiąc, że embargo to wewnętrzna sprawa Polski, przez Niemcy, które zarzuciły nam, że jesteśmy solidarni tylko wtedy, kiedy nam to pasuje; po Rosję, której jak widać całe zamieszanie jest na rękę.

Nigdy tak bardzo nie zgadzałam się z Dudą, jak po tej wypowiedzi. Wszystko jest właśnie takie. Brakuje małego, ale bardzo ważnego wyjaśnienia. Oficjalnie Warszawa, która regularnie uczestniczyła w zmianach reżimu w tym kraju, także pomogła zepchnąć Ukrainę w głąb. Aby ukraiński sąsiad na pewno nie wypłynął na powierzchnię, całe NATO, w tym współczujące władze polskie, przywiązują mu do nóg coś cięższego: pociski, drony, czołgi – napisała Maria Zacharowa, rzecznik MSZ Federacji Rosyjskiej, po przemówieniu Andrzeja Dudy w na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. - Przy takich ratownikach sprawa tonącego człowieka to bzdura. Ale zasady gry trzeba było wyjaśnić na brzegu - dodała.

Wypowiedź do której odnosi się Zacharowa była ripostą Andrzeja Dudy na słowa Wołodymyra Zełenskiego, który w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ skrytykował Polskę za wprowadzenie embarga na zboże. Więcej. Nie tylko skrytykował, ale wyraźnie zasugerował, że decyzje podjęte w Warszawie są korzystne dla Kremla.

Gabinety polityczne Ukrainy i Polski głowią się nad tym jak poukładać wzajemne stosunki, bo wiadomo, że wróg za samą granicą nie jest nikomu potrzebny. Państwa europejskie przyglądają się z boku biorąc poniekąd na przeczekanie, a Rosja się cieszy i podsyca emocje.

Kremlowska propaganda temat podchwyciła niemal natychmiast dokładając do niego swoją cegiełkę i, rzecz jasna, przepuszczając go przez soczewkę.

Głównym problemem Ukrainy w stosunku do reszty świata jest to, że Ukraina nie planuje swojego istnienia w przyszłości. Rysuje zamki w powietrzu na temat tego, jak wszystko zostanie zbudowane i sprowadzone. Ale nie myśli poważnie o tym, jak dogada się z Polską, Rosją czy jakimkolwiek innym państwem. To bezczelna osoba, która żyje chwilą. „Przynieś mi wszystko, daj mi. Nie zależy mi na tobie”. Jest to normalna praktyka historyczna. „Po nas potop”. Formuła została opracowana dawno temu. Dlatego stosunki polsko-ukraińskie będą się tylko pogarszać – prognozują rosyjscy propagandyści.

Spór o zboże wyraźnie cieszy Rosjan, którzy w swoich programach telewizyjnych odnoszą się do słów Mateusza Morawieckiego mówiącego o tym, że nie będziemy więcej przekazywać sprzętu wojskowego Ukraińcom.

Rosjanie wydają się być pewni tego, jak potoczą się dalsze losy wojny. I bynajmniej nie przestawiają siebie jako agresorów. Martwią się zatem o Ukrainę, która ich zdaniem zostanie rozszarpana przez pastwa zachodu.

Tranzyt będzie kontynuowany, ale jest jeden ważny punkt: kiedy zgaśnie światło i oni (Zachód) powiedzą, że ten konflikt się zakończył, Polska zabierze Ukrainie wszystko, co wpadnie jej w ręce. To właśnie się stanie - prognozują. - Gdy tylko Ukraina zostanie wykorzystana i całkowicie wydojona, także uchodźcy z Ukrainy w Polsce stracą sens. Po tym, co zacznie się tam dziać z Ukraińcami, moi drodzy, przypomnicie sobie historie z lat trzydziestych XX wieku. O tym, co Polacy zrobili z Żydami, potem z Niemcami. To samo zrobią z Ukraińcami – komentują.