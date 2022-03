Rosyjski oligarcha Andriej Melniczenko wzywa do zakończenia wojny na Ukrainie

Andriej Melniczenko, jeden z rosyjskich oligarchów objętych sankcjami UE, apeluje o zakończenie wojny w Ukrainie. Nazywa ją tragedią, którą trzeba powstrzymać, bo w przeciwnym razie światu grozi kryzys żywnościowy. Jak bowiem sam zauważył, ceny nawozów rosną tak szybko, że wielu rolników nie może sobie pozwolić na ich zakup.

Andriej Melniczenko jest jednym z Rosjan objętych sankcjami Unii Europejskiej po inwazji Putina na Ukrainę.

I jak widać - nałożenie tych sankcji zaczyna przynosić efekt.

Jak podaje agencja Reuters, rosyjski oligarcha wezwał w poniedziałek do zakończenia wojny na Ukrainie.

"Wydarzenia na Ukrainie są naprawdę tragiczne. Pilnie potrzebujemy pokoju" - stwierdził Andriej Melniczenko w oświadczeniu przesłanym agencji.

"Jako obywatel Rosji, Białorusin z urodzenia, Ukrainiec z krwi, odczuwam wielki ból i niedowierzanie, będąc świadkiem walki i umierania bratnich narodów" - dodał oligarcha.

Wczytując się jednak w treść tego komunikatu, trudno nie odnieść wrażenia, że rosyjskiemu biznesmenowi wcale nie chodzi o ocalenie życia niewinnych ludzi, a o bardziej egoistyczne motywy...

Melniczenko argumentuje bowiem, że wojna na Ukrainie powinna być natychmiast przerwana, inaczej grozi nam światowy kryzys żywnościowy. Jak sam zauważył, ceny nawozów rosną tak szybko, że wielu rolników nie może sobie pozwolić na ich zakup.

Stwierdził też, że łańcuchy dostaw żywności, które już zostały zakłócone przez COVID-19, są teraz jeszcze bardziej zagrożone. W ocenie rosyjskiego biznesmena, doprowadzi to do jeszcze wyższej inflacji żywności w Europie i prawdopodobnie do niedoborów żywności w najbiedniejszych krajach świata.

A czemu akurat to zauważył? Andriej Melniczenko jest właścicielem EuroChem, jednego z największych rosyjskich producentów nawozów.

Warto przypomnieć, że Rosja jest głównym producentem nawozów potasowych, fosforowych i azotowych - najważniejszych składników odżywczych potrzebnych do upraw. Z danych przytoczonych przez Reutersa wynika, że Rosja odpowiada za 13 proc. światowej produkcji nawozów. Tymczasem rosyjskie ministerstwo handlu i przemysłu zaleciło na początku marca krajowym producentom nawozów czasowe wstrzymanie eksportu.

Andriej Melniczenko (w 2021 roku znalazł się na 105. miejscu na liście najbogatszych osób na świecie według magazynu "Forbes") jest także założycielem SUEK, największego rosyjskiego producenta węgla, a także większościowym właścicielem Morskiego Portu Handlowego w Murmańsku.

Melniczenko trafił na unijną listę osób objętych sankcjami 9 marca br. Jak uzasadniano, jego obecność na lutowym spotkaniu na Kremlu - organizowanym przez rosyjski związek przedsiębiorców - z Putinem i 36 biznesmenami pokazała, że jest on "jednym z czołowych biznesmenów zaangażowanych w sektory gospodarcze".

Rzecznik biznesmena stwierdził później w oświadczeniu, że: "Melniczenko nie ma żadnego związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie. Nie ma powiązań politycznych”.

