Rosyjskie ogórki symbolem dzisiejszego strajku Agrounii

Te traktory będą tu stały tak długo, dopóki nie spotka się z nami Premier - zapowiedział Michał Kołodziejczak, lider Agrounii podczas porannego spotkania z dziennikarzami na jednej z głównych ulic dojazdowych do centrum Warszawy. Jak wynika z jego wypowiedzi, do strajku sprowokowały go... rosyjskie ogórki.

Agrounia rozpoczęła zapowiadany na dziś protest w Warszawie pod hasłem "Godna płaca za ciężką pracę".

Do stolicy przyjechało - jak twierdzą organizatorzy ponad 200 traktorów. Policja zatrzymała tę kolumnę na jednej z głównych ulic dojazdowych do centrum miasta.

Podczas porannego spotkania z dziennikarzami Michał Kołodziejczak, lider Agrounii w towarzystwie swoich zwolenników zapowiedział, że: "te traktory będą tu stały tak długo, dopóki nie spotka się z nami Premier".

Dlaczego rolnicy z Agrounii protestują?

- Dziś jest dramat. Ogromny zastój na rynku warzyw, owoców, świń. Tak naprawdę nie ma branży, która mogłaby powiedzieć, że jest pewność. Widzimy tylko opowieści ministra rolnictwa i premiera, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. My tej dobroci nie widzimy. To nie jest dla nas kraj, który płynie miodem i mlekiem. Coraz większe rachunki za comiesięczne opłaty i kredyty rozsadzają nasze budżety domowe (...) Mówimy: stop drożyźnie, stop beznadziejnym politykom. Politycy na łańcuch i pracować dla nas! Nie damy sobie wmówić, że jest dobrze! - grzmiał podczas spotkania z dziennikarzami Michał Kołodziejczak.

- Jest potężna niepewność na polskiej wsi. Politycy dali sobie podwyżki 60%, my mamy 60% ale wyższych kosztów - dodał.

Jak stwierdził Kołodziejczak symbolem tego strajku są rosyjskie ogórki, które mimo sytuacji na świecie i zapowiadanych w związku z nią sankcji wciąż przyjeżdżają do Polski. - My nie możemy do Rosji eksportować, a oni ciągle do nas przywożą - zaznaczył. Zdaniem lidera Agrounii, to efekt osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez rządzących poprzez brak konsekwencji oraz bardzo słabą postawę opozycji.

- Wicepremier Kowalczyk powiedział: nawozy będą droższe tylko przez kolejne dwa miesiące. Skąd wiedział? Przed podwyżkami nie wiedzieli że nawozy będą drożeć? Wiedzieli! Oszukali nas i dziś spółki Skarbu Państwa wyciągają od nas ostatnie pieniądze. Tu są wściekli ludzie, którzy nie przyjechali się bawić. Przyjechali pokazać, że jest niezadowolenie i my nie będziemy tego akceptować - kontynuował Kołodziejczak.

- Panie Premierze, trzeba pogadać. Pan jest okłamywany. Pan mówi, że sytuacja na polskiej wsi jest dobra. Nie wiecie co się dzieje, nie macie kontroli. Mówicie o elektrycznych samochodach a za chwilę nie będziemy mieli jedzenia. Za chwilę Rosja nie będzie musiała z nami walczyć, bo sytuacja wewnętrzna doprowadzi do tego, że przejmą głodnych ludzi, którzy są ze sobą dodatkowo skłóceni - dodał.

Wśród innych postulatów lider Agrounii wymienił: oddłużenie rolnictwa, NIE dla Zielonego Ładu, znormalizowanie handlu w Polsce.