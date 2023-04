Za nami jedno z pierwszych spotkań ministra rolnictwa, Roberta Telusa, z organizacjami rolniczymi. Spotkanie o tyle istotne, że brali w nim udział nie tylko polskie związki, lecz także przedstawiciele organizacji rolniczych z Bułgarii, Rumunii, Czech i Słowacji. Jak to jednak często bywa w każdym miodzie można znaleźć łyżkę dziegciu. Tym razem stało się tak za sprawą niejasnego zaproszenia/jego braku dla przedstawicieli Oszukanej Wsi, która na przestrzeni ostatnich tygodni wyrosła na jedną z najsilniejszych organizacji rolniczych w kraju.

Przypomnijmy – kim są rolnicy z Oszukanej Wsi?

Oszukana Wieś powstała po styczniowych protestach w Chełmie, których organizatorem była AgroUnia. Wyłoniona z tłumu grupa ludzi z Zamojszczyzny doszła do wniosku, że idea protestu jest słuszna, jednak oni sami nie chcą wikłać się w polityczne przepychanki. Na bazie tych rozmów powstało stowarzyszenie Oszukana Wieś, którego liderem został Wiesław Gryn, rolnik z okolic Zamościa.

Kolejne protesty organizowali już pod własnym szyldem, we współpracy z Zamojskim Towarzystwem Rolniczym. Mimo, że kilkukrotnie organizowali strajki na granicy prawdziwy szum wokół nich zaczął się dopiero po słynnej akcji w Kielcach, kiedy to kilkuset rolników chciało „oprowadzić” po targach Agrotech ówczesnego ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka. Wspólna wycieczka z rolnikami zakończyła się ucieczką premiera bocznymi drzwiami wśród okrzyków; judasze i złodzieje. Kilka dni później zasłynęli kolejną manifestacją, tym razem w Jasionce, gdzie w kierunku ministra Kowalczyka i komisarza Wojciechowskiego poleciały jajka. Dopiero te wydarzenia sprawiły, że ministerstwo zrozumiało, że mamy poważny problem.

Resort rolnictwa zorganizował spotkanie organizacji rolniczych pod szumną nazwą okrągłego stołu. Do rozmów zasiedli m.in. przedstawiciele Oszukanej Wsi. Wydawało się, że wszystkie organizacje rolnicze zaczęły wreszcie mówić wspólnym głosem. Nic bardziej mylnego. Do myślenia dawały już osobne konferencje na dzień po rozmowach.

Zerwane porozumienie

Kilka dni po obradach okrągłego stołu, podczas których podpisane zostało porozumienie z ministrem Kowalczykiem, przedstawiciele Oszukanej Wsi zorganizowali kilkugodzinną, potężną manifestację w pobliżu granicy. Protest odbył się w odpowiedzi na wzmożony po obradach okrągłego stołu wwóz ukraińskiego zboża na teren naszego kraju. Zaledwie kilka godzin pokazało siłę mobilizacyjną polskiej wsi. Na małym placu pod Hrubieszowem pojawiło się ponad 500 ciągników i blisko 1000 ludzi.

Nadal jednak mówiono o jedności. Wydawało się więc naturalnym, że na organizowanym przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Oszukanej Wsi nie może zabraknąć. Okazuje się jednak, że to wcale nie jest proste. W Wielką Sobotę informowaliśmy o zbliżającym się spotkaniu prezentując przy tym listę zaproszonych gości, którą przekazał nam organizator. Czyli NSZZ RI Solidarność.

Na liście tej znalazł się Wiesław Gryn, który miał reprezentować podczas spotkania Zamojskie Towarzystwo Rolnicze i Adam Bojarski jako reprezentant Oszukanej Wsi.

Kilka godzin po opublikowaniu artykułu na naszym portalu odebraliśmy telefon od przedstawicieli Oszukanej Wsi, którzy byli delikatnie rzecz ujmując, zaskoczeni zawartymi w artykule informacjami. Jak twierdzą, nie dość, że na spotkanie nie zostali oficjalnie zaproszeni, to jeszcze nie identyfikują się z osobą, która miała być ich reprezentantem z ramienia Oszukanej Wsi. Jak nam przekazali Adam Bojarski, który w oficjalnym komunikacie figurował jako ich przedstawiciel, jest członkiem NSZZ RI Solidarność. Co więcej z Oszukaną Wsią nie identyfikuje się sam zainteresowany jasno mówiąc, że jego organizacją jest Solidarność, a jego kontakt z Oszukaną Wsią sprowadzał się jedynie do udziału w ich protestach na granicy. Nigdy jednak nie otrzymał on legitymacji do reprezentowania stowarzyszenia.

Pomyłka czy celowa manipulacja?

Rozmawiałem z Panem Grynem, powiedział, że nie wie czy będzie na spotkaniu, czy nie. Wczoraj próbowałem się do niego dodzwonić (w Wielki Poniedziałek - przyp. red.), ale nie odbierał, ani nie oddzwonił. Nie można powiedzieć, żeby był pominięty - tłumaczył Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

Lider Solidarności tłumaczył też sytuację, w której na liście uczestników, jako reprezentant oszukanej wsi pojawił się ich człowiek. Zasiewa też ziarno niepokoju, jeśli chodzi o jedność w samej Oszukanej Wsi.

Było spotkanie z Oszukaną Wsią, na którym był pan Bojarski i dlatego wpisałem go na listę. Jesteśmy rolnikami i dobrze byłoby występować razem. Sytuację wyjaśnimy, ale musimy się jako rolnicy nauczyć ze sobą rozmawiać. Często dzieją się takie rzeczy niechcący, ale na pewno wszystko wyjaśnimy - tłumaczy Obszański.

Cała sytuacja była wyjątkowo niezręczna nie tylko dla przedstawicieli obu organizacji, ale przede wszystkim rolnika, który trafił na listę gości. Tym bardziej, że zgromadzeni na spotkaniu okoliczni rolnicy dość nerwowo zareagowali na cała sytuację. W kierunku wmanewrowanego w sytuację Adama Bojarskiego posypały się mało parlamentarne słowa.

Farbowany lis, opuść naszą gminę - krzyczeli w kierunku związkowca.

Nie wiem jak to się stało, że trafiłem na listę uczestników jako członek Oszukanej Wsi. Prawdopodobnie doszło do pomyłki. Nigdy nie przedstawiałem się jako Oszukana Wieś, jestem członkiem Solidarności RI. Nie mam nic wspólnego z Oszukaną Wsią, chociaż identyfikuję się z ich postulatami i brałem udział w organizowanych przez nich strajkach - tłumaczył Adam Bojarski.

Całą sytuacją zbulwersowany jest Wiesław Gryn, lider Oszukanej Wsi.

Nie wiem po co taka gra. Po co wpuszczać człowieka ze swojej organizacji i mówić, że jest on od nas? - denerwował się w Wielką Sobotę Wiesław Gryn, lider Oszukanej Wsi i członek Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. - To wygląda trochę tak, jakby chcieli sprawić wrażenie, że byliśmy na spotkaniu, żeby zachować formę. Tylko mleko się wylało - irytował się.

Mimo braku zaproszenia na spotkaniu pojawili się rolnicy stowarzyszeniu przy Oszukanej Wsi. Zadali ministrowi kilka pytań i rozjechali się do domów. Do rozmów z organizacjami zagranicznymi nie zostali zaproszeni.

Bez Oszukanej Wsi i bez protestujących w Szczecinie. Widać te grupy nie były godne spotkania na tak wysokim szczeblu. To my protestowaliśmy, to my wskazywaliśmy na problem, a teraz uznali, że jesteśmy niepotrzebni. Oszukani po raz kolejny - gorzko komentuje Gryn. - Nasze protesty nie są polityczne. Chcemy iść pod jedną biało - czerwoną flagą. Może to przykre, ale przyszedł czas, żeby powiedzieć: a nie mówiłem?

Wzburzenie lidera Oszukanej Wsi jest tym większe, że jako ich przedstawiciel został podstawiony człowiek Solidarności.

Ten pan był co prawda na naszych protestach, ale nie jest naszym przedstawicielem. Wypadałoby przynajmniej kogokolwiek zapytać, czy zgadzamy się na taką reprezentację. W Oszukanej Wsi nic nie robimy w pojedynkę. Staramy się, żeby w naszej podstawowej komórce była demokracja. Nie da się robić czegoś w pojedynkę i nie można uzurpować sobie do czegoś praw. Tym bardziej do reprezentowania kogokolwiek bez jego zgody - dodaje.

Gryn podkreślił, że w chwili obecnej rozmawiają z protestującymi w Szczecinie rolnikami.

Póki co tylko my i oni podjęliśmy rękawicę i faktycznie protestujemy. Inni chcieliby przyjechać i w garniturach i krawatach przejść się po proteście. Ale to nie jest tak. Trzeba z rolnikami rozmawiać, a nie tylko ich reprezentować. Czasy takich związków już się kończą. Rolnicy chcą prawdziwej reprezentacji - tłumaczy.

Podkreśla też, że żadnego rozłamu nie było. Podczas spotkania z ministrem Telusem ze strony resortu padła obietnica spotkania z przedstawicielami Oszukanej Wsi. Wstępnie spotkanie zostało zapowiedziane na przyszły tydzień. Lider rolników zapowiada, że jeśli tylko otrzymają takie zaproszenie, na pewno usiądą do wspólnych rozmów.

Podczas międzynarodowego spotkania związków rolniczych podpisane zostały wspólne postulaty mające na celu wywarcie presji na Komisje europejskiej. Jednak na krajowym poletku pozostał swego rodzaju niesmak. Wygląda na to, że łatwiej dogadać się z obcymi, niż między swoimi.