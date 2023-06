Rumuński rząd na czas żniw chce ograniczyć liczbę statków z ukraińskim zbożem, obsługiwanych przez swój największy port nad Morzem Czarnym.

Rumunia chce rozmawiać z Komisją Europejską i Ukrainą o pewnym ograniczeniu przepływów zboża do portu w Konstancy na czas żniw, aby zagwarantować pierwszeństwo swoim rolnikom.

Jak donosi agencja Reuters, rumuńskie ministerstwo rolnictwa mówi o "optymalizacji przepływów handlowych zboża" oraz wprowadzeniu przejrzystych i twardych zasad deklarowania wielkości ładunków. To pozwoliło by usprawnić pracę portu, by rozładunek ukraińskiego ziarna nie blokował eksportu z Rumunii.

Wcześniej operator portu - firma Comvex - informowała, że odbiór ukraińskiego zboża przez port Konstanca może się zmniejszyć, z powodu wysokich zbiorów zboża spodziewanych w tym roku w Rumunii. Żniwa w Rumunii zaczynają się zwykle w lipcu. Port Konstanca obsługuje rocznie około 25 milionów ton zboża eksportowego.