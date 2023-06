Szef rumuńskiego resortu rolnictwa zapowiedział, że wystąpi do Komisji Europejskiej o przedłużenie ograniczeń w imporcie zboża z Ukrainy do końca roku. Rozważa też rozszerzenie zakazu o inne produkty.

Rumuński rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o wydłużenie zakazu importu ukraińskich produktów rolnych - przekazał europejski portal Euraktiv.

Florin Barbou, pełniący obowiązki ministra rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że jego kraj będzie wnioskował o przedłużenie ograniczeń na import ukraińskiego zboża, rzepaku, słonecznika i kukurydzy do 31 grudnia br. Rząd chce również wprowadzić zakaz importu na 10 nowych produktów, "aby rumuńscy rolnicy mogli sprzedawać lokalne produkty”.

W deklaracji ministra mowa była m.in. o miodzie i mięsie. -Zakaz obowiązuje do 15 września. Będę rozmawiał z moimi kolegami z innych krajów i poprosimy o przedłużenie go do 31 grudnia - powiedział Florin Barbu, cytowany przez Euraktiv.