Trzydniowa debata o najważniejszych wyzwaniach, wobec których stają Polska, Europa i świat, rozpoczęła się dziś w Katowicach. Tegoroczna, czternasta już edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) trafia w szczególny czas. Program, a przede wszystkim obsada, gwarantują najwyższą jakość wydarzenia.

Ruszył XIV Europejski Kongres Gospodarczy wśród gości EEC są w tym roku najważniejsze postacie europejskiej polityki i przedstawiciele resortów gospodarczych polskiego rządu – autorytety, osobowości i eksperci. A przede wszystkim przedstawiciele biznesu – największych światowych korporacji i mniejszych prywatnych firm, budujących potencjał polskiej i europejskiej gospodarki.

W głównym nurcie tegorocznej kongresowej debaty – podzielonej na tematyczne ścieżki i ponad 150 sesji, spotkań, rozmów i innych wydarzeń – znajdą się wszystkie najważniejsze problemy szybko zmieniającej się europejskiej gospodarki, wraz z aktualnym społecznym i geopolitycznym kontekstem tych przeobrażeń.

Wiele z tych kluczowych tematów przeszło w ostatnich tygodniach gruntowną reorientację. To zrozumiałe, bo zmiany, jakie przyniosła wojna, widzimy dziś we wszystkich dziedzinach życia: w relacjach międzynarodowych, architekturze bezpieczeństwa, w energetyce i branży surowcowej, w logistyce i handlu. Ale wypływają one także w kosztach działalności i życia, w zachowaniach konsumentów, w podejmowanych codziennie decyzjach.

Główne nurty tematyczne Kongresu znajdą odbicie w kolejnych debatach w programie dzisiejszego dnia. Będą one dotyczyły globalnego handlu, zielonej transformacji, odbudowy gospodarki, digitalizacji i geopolityki.

