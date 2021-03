Ruszył XXI „Sposób na Sukces”

Do 30 kwietnia 2021 r. będą przyjmowane zgłoszenia do konkursu „Sposób na Sukces”.

5 marca 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do tegorocznego konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Zgłoszenia można kierować do CDR w Brwinowie albo do właściwych miejscowo ODR-ów.

W Konkursie obowiązują następujące kryteria oceny:

1) osiągnięte efekty działalności;

2) innowacyjność zrealizowanego przedsięwzięcia (ocena skuteczności wdrożenia);

3) zasięg działalności (podpisywanie umów na dostawę surowca, zasięg sprzedaży, wykorzystywanie lokalnych zasobów czynników produkcji, współpraca ze środowiskiem lokalnym);

4) dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

5) źródła finansowania działalności, w tym ze środków Unii Europejskiej (PROW i inne);

6) okres funkcjonowania podmiotu;

7) zatrudnienie ogółem na dzień zgłoszenia, w tym powstałe w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia;

8) wyposażenie zakładu pracy (techniczne, socjalne);

9) posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia;

10) sposób kierowania firmą;

11) perspektywy na przyszłość (plany właścicieli na przyszłość).

Regulamin w załączniku.