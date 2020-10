Ruszyła rejestracja na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020!

Zapraszamy do rejestracji na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Online. W tym bezprecedensowym roku cały świat zmaga się z ograniczeniami, jakie dyktuje sytuacja związana z pandemią COVID-19. Dlatego i my zmieniamy formułę spotkania na bezpieczniejszą, w trybie on-line, proponując jak zawsze ciekawy i bogaty program.

Tegoroczna edycja naszej konferencji odbędzie się w dniach 28-29 października 2020 r. Inna niż dotychczas formuła spotkania, daje nam nowe możliwości.

Przez dwa dni, podczas dziewięciu bloków tematycznych będziemy zgłębiać aktualne zagadnienia różnych sektorów produkcji rolnej. Nie zabraknie kwestii związanych z finansowaniem gospodarstw, założeniami Wspólnej Polityki Rolnej, porad agrotechnicznych czy też tych z zakresu produkcji zwierzęcej oraz wielu innych, ważnych dla rolników tematów.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy się zarejestrować poprzez formularz na naszej stronie, w zakładce Rejestracja. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do ostatniego dnia wydarzenia tj. do 29 października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl. Dzięki rejestracji, każdy uczestnik otrzyma Pakiet Online, który obejmuje: dostęp do transmisji live wydarzenia Narodowe Wyzwania w Rolnictwie (28-29 października 2020 r.), dostęp do czatu z możliwością komentowania (28-29 października 2020 r.), dostęp do rozszerzonej wersji komunikatora (wysyłanie i otrzymywanie wiadomości od uczestników wydarzenia).

Zachęcamy zatem do rejestracji i aktywnego udziału: komentowania, wymiany poglądów i zadawania pytań, co zawsze towarzyszy spotkaniom tworzonym przez redakcję „Farmera", bowiem październikowa konferencja to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń i łatwo dostępny pakiet wiedzy i najnowszych informacji.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na naszej STRONIE.