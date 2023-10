Po wycofaniu się z porozumienia zbożowego Rosja przeprowadziła 17 masowych ataków na ukraińskie porty. W ich wyniku potencjał eksportowy portów spadł o 40 procent - poinformował wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Oleksandr Kubrakow.

Dane na temat szkód w wyniku rosyjskich działań Oleksandr Kubrakow przedstawił podczas wizyty na Ukrainie premiera Holandii Marka Rutte w miniony piątek i opublikował je w mediach społecznościowych. Ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski zaprezentował gościowi z Holandii rozmiary zniszczeń i ich konsekwencje w odeskim porcie.

17 masowych ataków od chwili wycofania się Rosji z porozumienia zbożowego, 40-procentowy spadek potencjału eksportowego portów, prawie 300 tys. ton zniszczonego zboża – to rosyjska próba pogłębienia kryzysu żywnościowego w krajach zależnych od ukraińskich produktów - napisał Oleksandr Kubrakow.

Eksport zboża spadł, ale korytarz działa

Wicepremier poinformował też, że w okresie 1-11 października eksport zboża z Ukrainy spadł o 57 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (do 667 tys. ton), a od początku roku obrotowego 2023/24 na rynki zagraniczne wysłano łącznie 7,42 mln ton zboża, co oznacza spadek o 27 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Kubrakow zauważył także, że dzięki działaniom ukraińskiego wojska udaje się utrzymywać tymczasowy korytarz dla statków cywilnych na Morzu Czarnym. Według danych podanych przez wicepremiera ds. odbudowy, dotąd z tego korytarza skorzystało 21 statków, które już wywiozły ukraińskie zboże, a kolejne 25 statków weszło do portów w celu załadunku. -Kontynuujemy prace nad rozbudową korytarza, to jest nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe świata – stwierdził Oleksandr Kubrakow.