Agroholding IMC zawiesza działalność z powodu wojny w Ukrainie

Ukraiński Agroholding IMK (IMC), notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, poinformował o zawieszeniu swojej działalności. Powodem takiej decyzji są działania wojenne.

Agroholding IMK specjalizuje się w uprawie zbóż, nasion oleistych oraz w produkcji mleka. Areał gruntów, którymi dysponuje wynosił przed wojną 123 300 ha. Ziemie rolne zarządzane przez holding znajdują się w obwodach: połtawskim, czernichowskim i sumskim. Obecnie na większości tych obszarów toczą się zacięte walki pomiędzy wojskami rosyjskimi a ukraińskimi.

Firma za swój priorytet uznała ratowanie życia pracowników i w związku z tym zdecydowała się na zawieszenie działalności. Przesunięta na czas nieokreślony została także data raportu z działalności firmy za rok 2021.

Z raportu za rok 2020 wynika, że Agroholding sprzedał 610,93 tys. ton kukurydzy (-14 proc. w porównaniu do 2019), 118,06 tys. ton pszenicy (+54 proc. w porównaniu do 2019), 86,83 tys. ton słonecznika (+7,1 proc. w porównaniu do 2019).

Pojemność magazynowa firmy sięgała przed wybuchem wojny 554 000 ton. Zysk netto za rok 2020 został zwiększony o 4,3 razy w porównaniu do 2019 roku – do 31,71 mln dolarów, EBITDA – o 1,8 razy, do 71,84 mln dolarów.