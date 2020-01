Chiny otwierają rynek na rosyjską wołowinę

Dwie rosyjskie firmy posiadają obecnie certyfikaty na dostawy do Chin. Państwo Środka, największy na świecie konsument wieprzowiny, znacznie rozszerzyły import mięsa innych gatunków zwierząt, w tym wołowiny, aby zrównoważyć ogromny deficyt spowodowany wybuchem ASF.

Według Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rosselkhoznadzor) chińska decyzja o otwarciu rynku wołowiny dla dwóch rosyjskich producentów jest wynikiem wieloletnich rozmów. Decyzja nie jest bezpośrednio związana z sytuacją z ASF. Dwóch rosyjskich producentów certyfikowanych na eksport do Chin to firma mięsna w Briańsku, która należy do prywatnej grupy Miratorg, oraz prywatna firma Zarechnoe.

Rosja kontynuuje również negocjacje z Chinami w sprawie dostawy wieprzowiny. Istnieje wiele regionów w Rosji, w których ASF nigdy nie wystąpił, a także innych, w których od kilku lat nie było ognisk.

W ubiegłym roku Rosja podpisała umowę handlową na dostawę mięsa drobiowego do Chin. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozowało, że wartość rosyjskiego eksport drobiu do Chin w 2019 r. wyniesie 100 mln dolarów amerykańskich. W ostatnich latach Rosja stale zwiększała eksport drobiu ze 100 000 ton w 2017 r. do 183 000 ton w 2018 r.

Według analityków Rosja w ubiegłym roku wyeksportowała do Chin 45 000 do 50 000 ton mięsa drobiowego, a w nadchodzących latach oczekuje się wzrostu eksportu do 150 000 ton rocznie, w tym niektórych produktów ubocznych, takich jak kurze łapki, które zwykle są uważane za odpady w Rosji, ale są poszukiwane w Azji.

Do tej pory rosyjskie firmy eksportowały głównie mięso z brojlerów i indyków. Jednak mięso kaczki ma największy potencjał eksportowy. Farma drobiu w Nowosybirsku ogłosiła, że uruchomi urządzenia do produkcji mięsa kaczego w grudniu 2019 r. Sprzedaż do Chin rozpocznie się latem 2020 r.