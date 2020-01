Chiny: Rekordowa produkcja roślinna w 2019 r.

Według urzędu statystycznego w Chinach w 2019 r. w sektorze zbóż, roślin białkowych i ziemniaków zanotowano rekordowy wynik zbiorów wynoszący 663,8 mln ton.

To o 5,94 miliona ton, czyli o 0,9 proc. więcej niż w 2018 roku. Przy niewielkim spadku areału, średnia wydajność hektara wzrosła o 1,8 proc. do 5,715 ton. Był to piąty rok z rzędu, gdy produkcja przekroczyła 650 milionów ton.

Według chińskich statystyk w 2019 r. produkcja pszenicy wzrosła o 1,6 proc. do 133,5 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem. Produkcja kukurydzy wzrosła o 1,4 proc. do 267,8 milionów ton. Najsilniejszy wzrost produkcji odnotowano w przypadku soi o 13,3 proc. do 18,1 milionów ton, podczas gdy zbiory ryżu spadły o 1,2 proc. do 209,6 milionów ton.