Rosyjska fabryka, w której montowane są luksusowe limuzyny, przekazała pracownikom działki pod uprawę warzyw, by podreperowali rodzinny budżet.

Pracownicy zakładów Avtotor w Kaliningradzie mogą uprawiać ziemniaki na gruntach, należących do koncernu. Firma chce w ten sposób dać socjalne wsparcie załodze, w trudnych dla niej czasach. Do dyspozycji pracowników oddano 300 hektarów ziemi. To być może dowód na skuteczność unijnych sankcji na rosyjską gospodarkę – donosi serwis next.pl.

W zakładach Avtotor składane są samochody takich marek jak BMW, Kia i Hyundai. Oprócz tego zakład zajmuje się własna produkcją i serwisowaniem maszyn. Wskutek sankcji gospodarczych Zachodu, rosyjski producent stracił wiele zamówień, a w efekcie spadły także wynagrodzenia załogi. Firma zatrudnia 3500 osób i nie chce stracić wykwalifikowanego zespołu.

Według serwisu epravda.com.ua fabryka nie tylko oddała ludziom pod warzywniaki 300 ha gruntów, ale też wszystkich chętnych zaopatrzyła w sadzeniaki. Za użytkowanie działek nie będą nic płacić. Chętnych na parcele było ponoć bardzo dużo, więc ziemie rozdysponowano przez losowanie działek o powierzchni maksymalnie 1000 metrów kwadratowych.

Wcześniej z powodu problemów z dostawami części lub zatrzymaniem produkcji Avtotor wysłał swoich pracowników na przymusowe urlopy. Obecnie część załogi przechodzi szkolenia i zmienia kwalifikacje. Firma rozwija również własny agrobiznes.