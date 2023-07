Jak Ukraina przygotowuje się na podbój rynków europejskich w przyszłości? Sprawdzamy. Dzisiaj dziennikarze Farmera jadą do Mościsk, Lubomla i Lwowa - miejsc, w których tuż przy granicy z Polską stają nowe elewatory. Śledźcie naszą relację.

Wojna stała się dla ukraińskiego rolnictwa olbrzymim wyzwaniem. Włodarze kraju błyskawicznie poradzili sobie ze zmianą kierunku eksportu i sposobem jego realizacji.

Ukraina przez rok zmieniła swoje kanały dystrybucji. Przed wojną 95 proc. swojego eksportu realizowali przez Morze Czarne, przez duże porty. Dzisiaj udział tych największych portów sięga 57 proc. Praktycznie połowę swojego eksportu przerzucili na inne kanały, zachodnia granica, ale przede wszystkim małe porty na Dunaju i później przeładunki w rumuńskiej Konstancy – mówił farmer.pl podczas II edycji Polish Grain Day analityk Mirosław Marciniak.

Oczywiście olbrzymie znaczenie ma tu otwarcie granic z Unią Europejską. Ukraińcy wydają się być niezrażeni chwilowymi blokadami i zakazem importu zbóż na teren krajów przyfrontowych i z godnym podziwu uporem i zaangażowaniem przygotowują infrastrukturę pod przyszłą współpracę z Europą.

Podczas dzisiejszego wyjazdu na Ukrainę sprawdzimy, jak wyglądają nowe silosy w Mościskach i Lubomlu, a także porozmawiamy z ukraińskimi eksporterami o tym, jak poukładać w przyszłości współpracę międzynarodową, aby była ona satysfakcjonująca dla obu stron.

Mimo wojny, Ukraina buduje infrastrukturę eksportową

Jednym z miejsc, które odwiedzimy jest miejscowość Mościska, gdzie stanął Terminal Przeładunkowy MOST. Ukraińcy zaczęli go budować w roku 2019 - czyli długo przed wybuchem wojny, jednak teraz rozbudowa ruszyła pełną parą - do jesieni tego roku pojemność terminala zostanie podwojona.

Mościska to mała miejscowość położna na wysokości przejścia w Medyce. Raptem kilkanaście kilometrów od granicy z Polską.

Nowe silosy stają też w Lubomlu, na wysokości przejścia granicznego w Dorohusku.

To z pewnością nie jedyne inwestycje, jakie powstają przy granicy. Te zapewne zaczną powstawać jak grzyby po deszczu. Tym bardziej, że agencje informacyjne podały, że w raporcie w sprawie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego komisja ds. rolnictwa kanadyjskiej Izby Gmin wskazała, że Kanada w ramach pomocy Ukrainie może dostarczyć „dodatkowe możliwości magazynowania”. Kanadyjska komisja do spraw rolnictwa sugeruje rządowi niezwłoczne wsparcie budowy elewatorów na ukraińskie zboże w Polsce, na granicy z Ukrainą. Jako alternatywę dla tej formy pomocy wskazano wysłanie na Ukrainę przed wrześniem 2023 roku nowoczesnych typów worków na zboże do tymczasowego magazynowania.

Szanse czy zagrożenia?

Jak Ukraina przygotowuje się do współpracy handlowej z Europą? Co robi w tej kwestii Polska?

Jak wyglądają obecnie żniwa za naszą wschodnią granicą?

Na te pytania postaramy się Wam odpowiedzieć w obszernych relacjach z wyjazdu

Śledźcie nas na portalu i w mediach społecznościowych.