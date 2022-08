O tym, że Polska pomaga Ukrainie w eksporcie zboża wiedzą nie tylko rolnicy. Cały ciężar jego transportu spadł między innymi na LHS. Wyjaśniamy o co chodzi. „Podejrzeliśmy” co dzieje się na jednym z terminali.

Polska miała być krajem tranzytowym dla milionów ton ukraińskiego ziarna. Miała, bo nie była, gdyż nasza infrastruktura nie jest przystosowana do przeładunku tak dużych ilości ziarna. Chodzi o terminale przeładunkowe z szerokich ukraińskich torów na wąskie, europejskie.

Jedyną linią szerokotorową w naszym kraju jest linia LHS prowadząca od Hrubieszowa do Zagłębia Dąbrowskiego. Sama linia nie wystarczy, trzeba by mieć wokół niej jeszcze spichlerze zbożowe.

Odwiedziliśmy jeden ze spichlerzy położony w woj. świętokrzyskim przy wspomnianej Linii Hutniczej Szerokotorowej.

Infrastrukturą szerokotorowej linii LHS zarządza spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Oferuje ona usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Na linii LHS znajdują się obiekty infrastruktury punktowej, służące do prowadzenia ruchu pociągów (stacje i mijanki) oraz przeładunku towarów (terminale przeładunkowe, rampy i place przeładunkowe, hale magazynowe, składy celne, wagi wagonowe i samochodowe).

Jedno z takich miejsc odwiedziliśmy w miniony piątek (5 sierpnia br.). Jest ono zlokalizowane w Woli Żydowskiej w woj. świętokrzyskim. Jest tam terminal którym zarządza spółka Złote Ziarno. Spółka jest w rękach prywatnych i działa od lat, a w danych o wspólnikach w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje Boris Pogolirer.

To firma - jak sama informuje - założona we wrześniu 2012 roku zajmująca się przeładunkiem, logistyką oraz sprzedażą produktów rolnych. Oferuje również przechowywanie materiału w powyższym centrum przeładunkowym. Wykorzystuje własne połączenie kolejowe do importu oraz eksportu towarów, a także ich dostawy do klientów na całym kontynencie. Kooperuje z Ukrainą, co oczywiste, ze względu na położenie przy LHS.

Terminal przeładunkowy w Woli Żydowskiej wyposażony jest w najbardziej zaawansowany system przeładunkowy, zawierające nowe komercyjne silosy zbożowe wraz z bocznicą kolejową. Jego położenie pozwala na transport oraz dostarczenie zboża, śruty i nasion oleistych na terenie całej Polski oraz poza nią. Spółka posiada ponad 400 wagonów typu „hopper” o pojemności 116 m sześciennych oraz ponad 40 cystern do przewozu olejów roślinnych.

Linia LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową w Europie. Łączy ona kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Liczy ona prawie 400 km (dokładna długość linii to 394,650 km). Linia LHS ma określony zasięg regionalny (biegnie przez obszar południo-wschodniej Polski, województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie). Atrybuty linii LHS to transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

Źródło: PKP LHS Sp. z o.o.

O szerokich torach jest głośno w naszym kraju odkąd Rosja najechała na Ukrainę. Nasz rząd zadeklarował pomoc w eksporcie ukraińskiego zboża, które jeszcze do niedawna nie mogło być transportowane za pośrednictwem portów położonych nad Morzem Czarnym. To zboże miało na kołach lub torami pojechać przez nasz kraj do dalszych miejsc jego przeznaczenia. Mimo deklaracji pomocowych składanych przez rządzących okazało się, że nasza infrastruktura nie była w stanie udźwignąć postawionych przed nią zadań. Nie mamy dostatecznych ilości takich punktów na mapie, jak ten z Woli Żydowskiej, a nasze porty nie są w stanie przeładować na masowce ogromnych ilości zbóż. Skończyło się na tym, że ziarno kukurydzy wypełniło magazyny w południowo-wschodniej ścianie Polski powodując spadek cen rodzimego ziarna.

Miejscowi rolnicy informowali nas, że ruch na terminalu jest bardzo duży i że były takie dni, że na załadunek ziarnem czekało nawet kilkadziesiąt samochodów ciężarowych. W dniu w którym byliśmy w Woli Żydowskiej aż tylu ich nie było, jednakże mała kolejka ustawiała się przed terminalem.

Zobaczcie sami, jak pracował terminal 5 sierpnia br.