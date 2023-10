Jak wygląda rolnictwo w Ukrainie? Kto ma ziemię? Te pytania, raczej obawiając się potencjału ukraińskiego rolnictwa, zadają sobie polscy rolnicy. Obecnie ukraiński urząd statystyczny nie publikuje danych dotyczących tego sektora, więc trudno powiedzieć, jak się zmienił podczas wojny i czy w ogóle zaszły w nim zmiany podnoszące jego efektywność. Ostatnie wiarygodne informacje o rolnictwie w Ukrainie pochodzą sprzed wybuchu wojny, z grudnia 2021 r. Ponieważ w naszej przestrzeni publicznej krążą różne informacje na jego temat, przedstawiam garść faktów, które, mam nadzieję, pozwolą czytelnikom zmierzyć się z obiegowymi informacjami.

Ci, którzy chcieliby poznać ukraińskie rolnictwo, powinni sięgnąć do publikacji Sławomira Matuszaka zatytułowanej „Spichlerz świata. Rozwój rolnictwa w Ukrainie”, która została wydana przez Ośrodek Studiów Wschodnich. Streszczenie tej publikacji dostępne jest w Internecie, wystarczy je wygooglować.

Bezcenna ziemia

Do ataku Rosji na Ukrainę w marcu 2022 r. doszło w momencie przekształceń agrarnych, które trochę wcześniej zostały zapoczątkowane u naszych wschodnich sąsiadów. Niektórzy spekulują, że właśnie zmiany w prawie ziemskim zapoczątkowane w Ukrainie były jednym z powodów, dla których rosyjska agresja przybrała na sile.

W marcu 2020 r. ukraiński parlament przyjął ustawę o rynku ziemi, która zaczęła funkcjonować częściowo od połowy 2021 r., a w pełni ma wejść w życie w 2024 r. Dzięki niej po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy pojawi się możliwość wolnego, legalnego obrotu gruntami rolnymi, co będzie miało daleko idące konsekwencje zarówno dla tamtejszego rolnictwa, jak i całego kraju. Można było oczekiwać, gdyby nie wybuch wojny, że rozwój sektora rolnego, który i tak w ostatnich latach postępował w imponującym tempie, przyspieszy jeszcze bardziej.

Gdy Ukraina była pod panowaniem Związku Radzieckiego, ziemia należała wyłącznie do państwa. Kołchozy (spółdzielnie produkcyjne) i sowchozy (przedsiębiorstwa państwowe) korzystały wtedy z możliwości bezpłatnego jej użytkowania. W 1990 r. kołchozów było ok. 8 tys., a kołchoźników – ok. 3,8 mln. Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1992 r. przyznano ich pracownikom prawa do części gruntów, a świadectwa potwierdzające to otrzymało według różnych danych 6-8 mln osób (...).