Prezydentowi Erdoganowi nie udało się wskrzesić umowy zbożowej, ale za to Turcja skorzysta na wdrożeniu alternatywnego planu wykarmienia Afryki zbożem z Rosji. Taki jest rzeczywisty wynik rozmów tureckiego przywódcy z prezydentem Rosji w Soczi.

Zachodni komentatorzy nie szczędzą cierpkich uwag pod adresem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i rezultatów jego poniedziałkowej wizyty u prezydenta Rosji Władimira Putina. Wygląda na to, że spotkanie w Soczi przyniesie korzyści jedynie obu stronom rozmów - Rosji i Turcji.

Spotkanie w Soczi miało otworzyć drogę do wznowienia umowy zbożowej, która umożliwiała Ukrainie eksport zboża przez Morze Czarne. Misja ta - wbrew optymistycznym rokowaniom Erdogana - zakończyła się fiaskiem. Putin stanowczo oświadczył bowiem, że Rosja nie będzie gotowa wznowić porozumienia zbożowego z ONZ, póki Zachód nie zrealizuje jej żądań, dotyczących zniesienia sankcji ograniczających rosyjski eksport zboża i nawozów. Moskwa wcale nie zamierza negocjować z ONZ, ani tym bardziej o cokolwiek prosić -postawiła warunki i oczekuje ich spełnienia.

Policzkiem dla Ukrainy było z kolei zachowanie Erdogana i Putina, oraz ich przesłanie do świata płynące z Soczi. Erdogan milczał, gdy Putin oskarżał Ukrainę o torpedowanie misji pokojowych, a nawet zrzucał na nią odpowiedzialność za trwającą wojnę. W dodatku turecki przywódca skwitował, że to Ukraina powinna złagodzić swoje stanowisko wobec Rosji i poszukać z nią wspólnie kompromisów. Taka "narracja" z pewnością stawia Ukrainę w złym świetle i może niekorzystnie wpłynąć na losy prowadzonej tam wojny. Policzkiem dla Ukrainy i Zachodu są również inne rezultaty rozmów Putina i Erdogana.

Katarska alternatywa

Choć Erdogan i Putin nie doszli do porozumienia w kwestii korytarza zbożowego na Morzu Czarnym, turecki przywódca i tak może to spotkanie nazywać sukcesem. Obaj prezydenci zgodnie bowiem postanowili wcielić w życie inną umowę, na której oba kraje wydatnie skorzystają. Chodzi o tzw. inicjatywę katarską, czyli alternatywny plan nakarmienia głodującej Afryki, zaproponowany przez Katar.

W skrócie polega on na tym, że Rosja wyeksportuje swoją pszenicę do Turcji, gdzie zostanie zmielona na mąkę, a następnie ta mąka zostanie wyekspediowana do sześciu afrykańskich krajów. Katar zapłaci za zboże Rosjanom a Turkom za jej przerób. Mąka zaś zostanie przekazana Afryce za darmo. Plan przewiduje wyeksportowanie w ten sposób miliona ton rosyjskiego zboża.

Kto straci, kto zyska?

Trudno nie zauważyć, że dla Rosji i Turcji to świetny interes, który przynosi im także korzyści polityczne. Turcja wzmocni swoją pozycję gospodarczą i potwierdzi aspiracje do roli "rozdającego karty". Warto tu wspomnieć, że Turcja jest światowym potentatem w produkcji mąki i makaronów.

Rosja zyskuje wizerunkowo, bo Zachód nie może jej dalej oskarżać o szantażowanie świata głodem. Putin już wcześniej deklarował, że Rosja może dostarczyć żywność do głodujących krajów afrykańskich nawet za darmo.

"Katarska inicjatywa" to też nie zwykły prztyczek w nos, a potężny cios wymierzony USA. Obraca ona bowiem w niwecz dyplomatyczne wysiłki Białego Domu i stawia pod znakiem zapytania dotychczasową politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Nie da się nie dostrzec, że hegemon świata został mocno upokorzony.

Wielkie nadzieje na odnowienie umowy zbożowej miała również UE. Dziś zaś jak bumerang wraca pytanie, czy nie lepiej było wysyłać ukraińskie do Afryki w ramach humanitarnej pomocy, np. pod auspicjami ONZ? Czy teraz Europa gotowa jest dokładać do jego tranzytu? Jak długo możemy subsydiować ukraiński eksport?

Wadliwa umowa zbożowa

Trudno niestety odmówić racji tym, którzy stwierdzą że na ustaleniach z Soczi zyska również Afryka. Jeśli katarski plan zostanie wcielony w życie - najbiedniejsze kraje dostaną mąkę za darmo.

Trudno też odmówić racji tym, którzy stwierdzą, że "inicjatywa katarska" lepiej realizuje postulat nakarmienia głodujących, niż "inicjatywa czarnomorska". ONZ również zabiegał o korytarz zbożowy na Morzu Czarnym, by eksportować żywność do głodujących krajów Afryki. W rzeczywistości jednak większość tego zboża trafiało do Turcji, Tunezji, Chin, czy krajów Europy Południowej i Zachodniej, a wielu afrykańskich krajów nie było stać na zakup ukraińskiego ziarna.

Ukraińskie dylematy

Nie ulega wątpliwości, że wyniki rozmów w Soczi zaszkodziły nade wszystko Ukrainie. Kraj wciąż pozbawiony jest możliwości normalnego eksportu zboża przez Morze Czarne, a eksport szlakami rzecznymi i lądowymi jest znacznie droższy. To pozbawia ukraińską żywność konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Jeśli zaś Rosja nakarmi głodujących, to po co ONZ ma się angażować w przywracanie umowy zbożowej? A skoro Unia Europejska mogłaby powetować Ukrainie straty i wspierać jej wojenny wysiłek, to czy żegluga po Morzu Czarnym jest aż tak ważna?

Wiele też wskazuje na to, że presja Zachodu wywierana na resztę świata w kwestii stanowiska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę zwyczajnie słabnie. Zwycięża rachunek ekonomiczny. Rosja skłonna jest znacznie obniżać ceny swojego zboża i ostro walczy o rynki zbytu - jak donosi ukraiński portal rolniczy Latifundist. W efekcie państwowy odbiorca zboża w Egipcie kupił w ramach umowy prywatnej około pół miliona ton rosyjskiej pszenicy, a z kolei Indie również poważnie rozważają duże zakupy w Rosji. Egipt to dotychczas jeden z największych importerów ukraińskiego zboża.

Pytania bez odpowiedzi

Choć pierwsze oficjalne doniesienia z Soczi były mocno stonowane, z czasem przybywać zaczęło pytań. Pierwsze to: w co gra Erdogan? Czy znudziło mu się pukanie do drzwi UE i ma inny pomysł na Turcję? A może "katarski plan" ma ostatecznie przekonać Brukselę?

Drugie: Jak Zachód zamierza przekonać Rosję do wznowienia umowy zbożowej na Morzu Czarnym i czy jest to możliwe? Kolejne: Co w tej sytuacji zrobią władze UE? Następne: Jakie kroki przedsięweźmie w tych okolicznościach Ukraina? Jak opinia międzynarodowa zareaguje na "katarską inicjatywę"? Czy wpłynie ona na skalę wsparcia i poparcia wysiłku wojennego Ukrainy? A wreszcie jak to wszystko wpłynie na globalny i nasz krajowy rynek rolno-spożywczy?