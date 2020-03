Koronawirus: Rosja i Ukraina ograniczają eksport zbóż

Rosja i Ukraina ograniczają eksport zbóż. Tłem są epidemia koronowirusa, zakupy na zapas i rosnące ceny żywności w obu krajach.

Aby zatrzymać wzrost cen, przemysł spożywczy, a także piekarnie i młyny w obu krajach zażądały ograniczeń w eksporcie.

Rządy najwyraźniej zareagowały teraz na to kwotami eksportowymi i kontyngentami. Globalne ceny zbóż zareagowały na ograniczenia eksportowe dwóch największych eksporterów silnym wzrostem w piątek, nadal trwającym dzisiaj.

Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało w piątek ograniczenie eksportu zboża na następne trzy miesiące, co naturalnie bardzo niepokoiło międzynarodowych handlowców i importerów. Obawiają się oni również, że ograniczenia największego światowego eksportera pszenicy mogłyby zostać przedłużone.

Propozycja ograniczenia eksportu zboża do 7 milionów ton od kwietnia do czerwca była wynikiem rozważań, czy eksport żywności z Rosji powinien być ograniczony z powodu pandemii koronawirusa. Kontyngent musi jeszcze zostać zatwierdzony przez rząd.

Ministerstwo poinformowało również, że zatwierdzenie środka wpłynie na główne uprawy - pszenicę, żyto, jęczmień i kukurydzę - w celu zapewnienia stabilności na krajowym rynku żywności. Jednak detaliści nie uważają obecnego limitu za szczególnie istotny. Poprzednie oczekiwania analityków, co do wielkości rosyjskiego eksportu do końca sezonu 2019/2020, czyli 30 czerwca, były rzędu około 7 milionów ton.

Jednak ruch rosyjskiego rządu wywołał obawy wśród wielu handlowców i analityków, że mogą pójść dalsze kroki, ponieważ Rosja ograniczała w przeszłości eksport zbóż w trudnych gospodarczo czasach. Wprowadzano ograniczenia gdy słaby rubel doprowadził do wzrostu cen krajowych (jak ma to miejsce obecnie) lub perspektywy nowych zbiorów były rozczarowujące.

Rosja wyeksportowała 25,2 mln ton pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy w okresie od lipca do grudnia ubiegłego roku. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że od początku tego roku do 26 marca rosyjski eksport pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy wyniósł 7,2 miliona ton.

Na Ukrainie minister gospodarki powiedział także w piątek, że codziennie monitoruje eksport pszenicy i w razie potrzeby podejmie działania. Piekarze i młynarze w kraju poprosili o ograniczenie eksportu zbóż, aby zapobiec wzrostowi cen chleba w miarę przyspieszania rozprzestrzeniania się wirusa koronowego.

Według APK-Inform, ukraińskie ministerstwo gospodarki zaproponowało, aby eksporterzy ograniczyli eksport pszenicy do 20,2 miliona ton do czerwca 2020 r. Według danych ministerstwa Ukraina wyeksportowała już 17,73 mln ton pszenicy.

Ministerstwo ogłosiło też, że przedsiębiorstwa państwowe sprzedają na lokalnym rynku 128 tys. ton mąki pszennej, aby ograniczyć wzrost cen spowodowany obawami przed szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Ukraińskie stowarzyszenia piekarzy i młynarzy poprosiły rząd o ograniczenie eksportu zboża i produktów pochodnych, aby zapobiec dalszemu wzrostowi cen chleba. W liście do rządu stowarzyszenia podały, że wzrost popytu spowodowany eksporterów spowodował już wzrost krajowych cen pszenicy nawet o 18 dolarów amerykańskich za tonę i może zwiększyć to ceny mąki o ponad 20 dolarów za tonę.

- W takich warunkach ceny chleba mogą wzrosnąć o 15 do 20 procent. Ukraina jest jednak jednym z głównych eksporterów zboża, w tym pszenicy, a zbiory zwykle znacznie przekraczają konsumpcję. Jednak rozprzestrzenianie się koronowirusa już spowodowało już, że niektóre kraje nałożyły ograniczenia eksportowe– kontynuowały stowarzyszenia.