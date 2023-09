Prawo dotyczące obrotu ziemią w Ukrainie zostało przyjęte w marcu 2020 r., a zaczęło obowiązywać od połowy 2021 r. Potem – jak wiadomo – przyszła wojna, Rosja napadła na Ukrainę. Mimo tego obowiązuje ustawa o rynku ziemi. Kończy się pierwszy etap jej funkcjonowania, za chwilę wejdzie w życie jej kolejny rozdział. O handlu ziemią w Ukrainie rozmawiałem ze Sławomirem Matuszakiem, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich, autorem raportu o Ukrainie pt. „Spichlerz świata? Rozwój rolnictwa na Ukrainie”. Zapytałem go także, kto dziś uprawia ziemię w Ukrainie?

Radosław Iwański: Temat Ukrainy nie schodzi z naszych ust, odkąd Rosja zaatakowała ją na pełną skalę. Ukraina zmieniła prawo dotyczące handlu ziemią. W czyich rękach jest ziemia rolna w Ukrainie?

Sławomir Matuszak: Obrót gruntami rolnymi w Ukrainie jest dość skomplikowany i niepodobny do naszego, co wynika z tego, że w Polsce nigdy nie było kolektywizacji, a za komuny nasi rolnicy mieli prawo własności gruntów rolnych. Natomiast w Ukrainie właściwie cała ziemia rolna należała do kołchozów. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości ziemię podzielono i kołchoźnicy w zależności od regionu otrzymali po kawałku ziemi – 2-8 ha. Nie wprowadzono możliwości sprzedaży tej ziemi. Teraz znaczna część gruntów należy do osób prywatnych, a także jej część pozostaje państwowa. Ziemię można było jedynie dziedziczyć.

Co wydarzyło się później w obrocie gruntami?

Wspomniane przeze mnie moratorium na gospodarowanie gruntami wprowadzono w 2000 r. i aż do 2021 r. z różnych powodów nie zdecydowano się na umożliwienie sprzedaży ziemi w Ukrainie. Żadna licząca się siła polityczna nie chciała się na to zgodzić. Ewentualna zgodna na sprzedaż gruntów była bardzo niepopularna społecznie. Obawiano się, że dojdzie do dzikiej prywatyzacji i oligarchowie skupią ziemię. Wołodymyr Zełenski po zwycięstwie w wyborach prezydenckich zdecydował o wprowadzeniu rynku ziemi, przygotowując odpowiednie akty, które zaczęły obowiązywać dwa lata temu. Nowe regulacje są wprowadzane etapami. Pierwszy z nich, który trwa do końca tego roku, umożliwia zakup ziemi osobom fizycznym. Jedna osoba może nabyć maksymalnie 100 ha (...).