Na Ukrainie pojawiają się głosy, że umowa zbożowa służy jedynie interesom Rosji, a handel zbożem przez czarnomorskie porty przestał być opłacalny. No, chyba że ktoś zrekompensuje Ukraińcom straty...

19 maja, nazajutrz po ustaniu obowiązywania zawartych wcześniej porozumień, Rosja zgodziła się na wznowienie kontroli przychodzących w dwóch portach czarnomorskich, w ramach umowy zbożowej z ONZ. Tymczasem na Ukrainie słychać opinie, że kraj powinien wycofać się z umowy zbożowej, bo więcej na niej zyskuje Rosja.

Taki pogląd wyraził np. prezes zarządu Agromino - Petr Krogman - na konferencji Grain Ukraine-2023. Agromino to wielka spółka z branży rolnej, która dysponuje areałem 42 tys. ha gruntów i zajmuje się produkcją roślinną, magazynowaniem zbóż, przetwórstwem, oraz handlem artykułami rolnymi. Firma posiada zakłady produkcyjne na Ukrainie i w Estonii. Petr Krogman stwierdził na wspomnianej konferencji, że Ukraina powinna wyjść z umowy zbożowej, bo sprzyja ona interesom Rosji - czytamy na ukraińskim portalu Latifundist.

Obniżki w portach

Krogman argumentował, że większość statków przepływających przez Morze Czarne, to rosyjskie tankowce. Tymczasem Ukraina traci 1/3 na cenie zboża wskutek obniżek w portach. Chodzi o to, że eksporterzy wykorzystują sytuację i jednostronnie "renegocjują" kontrakty, zaniżając cenę przy odbiorze załadunku z portów.

-To tak, jakby co trzeci statek z ukraińskim zbożem zatonął - przekonywał prezes holdingu rolnego. - To Rosja jest więc największym beneficjentem korytarza zbożowego, a Ukraina przegrywa – powiedział Krogman, cytowany przez Latifundist.

Są fundusze, trzeba prosić...

Krogman zasugerował także, że Ukraina powinna zadbać o pieniądze, które dofinansowałyby dostawy do portów, tak aby logistyka nie pochłaniała całej marży. Jak stwierdził:

Europa wydaje duże sumy pieniędzy, aby uspokoić swoich rolników. Są fundusze, ale Ukraina powinna poprosić o pieniądze, które rozwiążą sedno problemu - czytamy na ukraińskim portalu.