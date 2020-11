Nienasycony apetyt Chin na jęczmień

Chiny prawie potroiły zakupy jęczmienia z Ukrainy. W sierpniu tego roku eksport jęczmienia przekroczył wszelkie oczekiwania i był największy w historii Ukrainy.

Aktualnie wyczerpywanie się zapasów doprowadza do spowolnienia eksportu jęczmienia. Przesyłki w ostatnich miesiącach sezonu mogą nawet spaść poniżej minimów w porównaniu do lat wcześniejszych, informuje UkrAgroConsult.

W związku z tym sezon eksportowy jęczmienia na Ukrainie dobiega końca. W tym roku ma to miejsce wcześniej niż w poprzednich latach, ponieważ sezon 2020/21 charakteryzuje się dużym popytem w Chinach i spadkiem ukraińskiej produkcji.

Jak podaje UkrAgroConsult w sierpniu tego roku eksport jęczmienia przekroczył wszelkie oczekiwania i był największy w historii Ukrainy - o 21 proc. powyżej średniej z pięciu lat. Największym importerem jęczmienia z Ukrainy (67 proc. udział) są Chiny, które w ostatnim roku prawie potroiły zakupy i znalazły się na szczycie listy głównych importerów ukraińskiego jęczmienia.

W listopadzie USDA podniosła prognozę światowego importu jęczmienia o 1 mln t (27,3 mln t), głównie kosztem Chin (wzrost o 1,5 mln t, do 6,5 mln, czyli o 9 proc. więcej niż rok wcześniej). Import na rynek chiński przekracza wszelkie oczekiwania. Główni eksporterzy od lipca do września dostarczyli do Chin 3,69 mln t, czyli o 85 proc. więcej niż rok wcześniej.