Od stycznia do listopada 2019 r. wzrósł białoruski eksport żywności

W styczniu-listopadzie 2019 r. białoruskie firmy wyeksportowały produkty rolne i żywność o wartości 4,99 mld dolarów amerykańskich, czyli o 4 proc. większej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Według białoruskiego ministerstwa rolnictwa od stycznia do listopada 2019 r. białoruskie produkty rolne i żywność zostały wyeksportowane do 99 krajów, w porównaniu z 95 krajami w okresie styczeń-listopad 2018 r.

Mleko i produkty mleczne zostały wysłane do 56 krajów, a mięso i produkty mięsne - do 22 krajów. Do listy odbiorców docelowych eksportu w 2019 r. dodano dwanaście krajów: Afganistan, Angolę, Gwineę, Kenię, Mauretanię, Ugandę, Belize, Kubę, Urugwaj, Luksemburg, Albanię oraz Bośnię i Hercegowinę.

Oczekuje się, że zeszłoroczny eksport w całym 2019 r. wyniesie 5,49 mld dolarów, czyli 104,2 proc. w porównaniu do 2018 r.

W okresie od stycznia do listopada 2019 r. białoruskie firmy eksportowały produkty mleczne na sześć nowych rynków w Azji: do Indonezji (odtłuszczone mleko w proszku i mleko pełne, serwatka w proszku), Afganistanu (odtłuszczone mleko proszek i serwatka w proszku), Tajlandia (serwatkę w proszku), Indie (serwatkę w proszku), Tajwan (inne rodzaje serwatki) i do Korei Południowa (ser, masło, mleko i nieskondensowaną śmietanę, serwatkę w proszku i inne rodzaje serwatki).

W okresie od stycznia do listopada 2019 r. udział Rosji w całkowitym białoruskim eksporcie rolno-spożywczym spadł o 0,9 punktu procentowego do 78,2.proc. lub 3,9 mld dolarów. Udział państw WNP (bez Rosji) wzrósł o 0,5 punktu procentowego do 11,5 proc. (577,4 mln dolarów), podczas gdy udział państw spoza WNP zwiększył się o 0,4 proc. do 10,3 proc. (513,1 mln dolarów).

Udział Chin wyniósł 2,3 proc., wzrost o 0,7 punktu procentowego. Udział Chin w eksporcie Białorusi do państw spoza WNP wyniósł 22,3 proc., w porównaniu z 15,8 proc. w okresie od stycznia do listopada 2018 r. W okresie od stycznia do listopada 2019 r. Białoruś wyeksportowała do Chin 114,4 mln dolarów (wzrost o 52,6 proc.) produktów rolnych i żywności do Chin. Oczekuje się, że cały zeszłoroczny eksport przekroczy 120 milionów dolarów (wzrost o 52 proc.).

Głównymi importerami białoruskiej żywności spoza WNP były kraje Unii Europejskiej – 44 proc.. Kupiły one od stycznia do listopada 2019 r. białoruską żywność o wartości 220,02 mln dolarów, co stanowi wzrost o 2,1 proc. Głównymi importerami były Litwa (84,3 mln dolarów), Polska (46,9 mln dolarów), Niemcy (25,9 mln dolarów), Łotwa (15,9 mln dolarów), Holandia (12,6 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (8,03 mln dolarów) i Belgii (7,17 mln dolarów). W okresie od stycznia do listopada 2019 r. białoruska żywność była eksportowana do 21 krajów Unii Europejskiej.

Udział krajów azjatyckich i Oceanii w eksporcie spoza WNP w rozpatrywanym okresie 2019 r. wyniósł 33 proc. Sprowadzono tam białoruską żywność o wartości 169,5 mln dolarów, czyli o 120,7 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Większość eksportu trafiła do Chin (114,4 mln dolarów), Gruzji (10,6 mln dolarów), Wietnamu (8,9 mln dolarów), Japonii (3,14 mln dolarów), Izraela (4,3 mln dolarów) na Filipiny (3,2 mln dolarów) i Jemenu (1,2 mln dolarów).

Eksport białoruskich produktów rolnych i żywności do Afryki miał wartość 4,06 mln dolarów. Białoruskie firmy wkroczyły na sześć nowych rynków afrykańskich: Benin, Kenię, Libię, Mauretanię, Ugandę i Sudan. Głównymi importerami był Egipt (1,42 mln dolarów), 2,9 razy więcej w porównaniu ze styczniem-listopadem 2018 r.), Libia (1,03 mln dolarów), Angola (0,55 mln dolarów) i Benin (0,54 mln dolarów).

Białoruś wyeksportowała żywność o wartości 6,28 mln dolarów do krajów Ameryki Pn i Pd i Karaibów. USA były głównym importerem białoruskiej żywności z 82 proc. udziałem (5,13 mln dolarów). W porównaniu ze styczniem-listopadem 2018 r. białoruskie firmy penetrowały trzy tam trzy nowe rynki: Belize, Kubę i Urugwaj.