UGA: perspektywy zbiorów pszenicy na Ukrainie poprawiły się z 20,2 do 22 mln ton; Fot Shutterstock

Ukraiński Związek Zbożowy (UGA) zaktualizował szacunek potencjalnych zbiorów zbóż w 2023 roku, zwiększając go o kolejne 3,7 mln ton w związku z wyższymi plonami.

Tym samym, według prognoz UGA, produkcja zbóż i nasion oleistych na Ukrainie wyniesie 80,5 mln ton, a w zeszłym roku zbiory zbóż i nasion oleistych ogółem wyniosły 73,8 mln ton.

Więcej pszenicy i słonecznika

Perspektywy zbiorów pszenicy poprawiły się z 20,2 do 22 mln ton (20,2 mln ton w 2022 r. i rekordowe 33 mln ton w 2021 r.), jęczmienia z 5,2 do 5,8 mln ton (odpowiednio 5,8 i 10,1 mln ton) oraz kukurydzy – z 26,9 do 28 mln ton (27,3 i 37,6 mln ton).

Produkcja nasion słonecznika w 2023 r. UGA prognozuje na 13,9 mln ton (16,9 mln ton w 2021 r. i 11,1 mln ton w 2022 r.), a przerób nasion oleistych może osiągnąć 13,2 mln ton.

Z pozostałych nasion oleistych prognozowana jest produkcja rzepaku na poziomie 4,1 mln ton i soi – 4,8 mln ton.