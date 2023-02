Ukraińskie rolnictwo będzie potrzebowało 2-5 lat, aby wrócić do poziomu sprzed wojny; Fot. Shutterstock

Po zakończeniu wojny, według różnych szacunków, ukraińskie rolnictwo będzie potrzebowało od dwóch do pięciu lat, aby powrócić do parametrów sprzed wojny, uważa wiceprzewodniczący Ukraińskiej Rady Rolnej Denis Marczuk.

- Jeśli mówimy o przyciąganiu inwestycji, to oczywiście są one bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę wojnę i jej niszczycielskie skutki. Bardzo obiecujący sektor rolny Ukrainy doświadcza obecnie kolosalnych strat. Straty bezpośrednie wynoszą około 6,5 mld USD, straty pośrednie około 35 mld USD – powiedział Denis Marczuk.

Dlatego potrzebne są środki na odbudowę rolnictwa. Według Marczuka po zakończeniu wojny, według różnych szacunków, Ukraina będzie potrzebowała dwóch, trzech lat, aby rolnictwo powróciło do wydajności sprzed wojny. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że stanie się to za pięć lat.

Bez inwestycji nie da się absolutnie tego zrobić. Liczymy na nie - podkreślił D. Marczuk.