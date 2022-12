Za spadek importu produktów rolnych do Chin odpowiadają dwie przyczyny i obie mają jedno źródło.

Dobre perspektywy eksportowe dotyczą właściwie jedynie wołowiny

Zagrożona jest skala eksportu pozostałych gatunków mięs, a także produktów mleczarskich

Najnowsze dane Chińskiej Generalnej Administracji Celnej (GACC) o imporcie produktów rolnych do Chin potwierdziły widoczny trend, który utrzyma się co najmniej do wiosny przyszłego roku.

Agresja Rosji na Ukrainę i trwająca wojna w tym kraju nie mają znaczącego wpływu na potencjał Chin w produkcji rolnej. Na chińskich rynkach rolnych, w związku z pogłębiającym się konfliktem, nie widać paniki. Dowodem na to jest względna stabilność cen produktów rolnych jako środków produkcji.

Z pewnością wpływ na chińskie rynki rolne ma polityka chińskiego rządu w zakresie zwalczania epidemii SARS-Cov-2, która to walka znana jest jako „zero Covid”. Wszelkie wprowadzane ograniczenia, obostrzenia oraz zamknięcia miast, dzielnic czy nawet prowincji odbijają się na produkcji jak i konsumpcji. Skutki „zero Covid” mocno odczuła chińska branża HoReCa.