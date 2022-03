Przez działania wojenne produkcja nawozów na Ukrainie została wstrzymana

Eksperci GMK Center, jak podaje centrum informacyjne APK, przypuszczają, że większość producentów nawozów na Ukrainie nie ma możliwości wykorzystania swojego potencjału. Większość linii produkcyjnych wstrzymała swoją pracę w związku z toczącą się wojną.

Rzecznik prasowy firmy GMK Center poinformował, że według przeprowadzonych badań większość linii produkcyjnych do wytwarzania nawozów na Ukrainie zostało wstrzymanych.

Wojna stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla producentów nawozów, ponieważ praca z nawozami wiąże się z wielką ilością materiałów wybuchowych i trujących, znajdujących się na terenie zakładów produkcyjnych. Duża część zakładów produkcyjnych znajduje się w pobliżu prowadzonych działań wojennych - podaje GMK Center.

Zakład „Sumychimprom” był niedawno obstrzelany, co doprowadziło do wycieku amoniaku do atmosfery. Północno-Doniecka spółka „Azot” (15,3 % produkcji nawozów azotowych na Ukrainie) znajduje się na linii ognia niedaleko od terenów kontrolowanych przez rosyjskich okupantów, więc produkcja na tych terenach musiała być wstrzymana.

Odeski zakład znajdujący się w okolicy portu (14,4% produkcji nawozów azotowych na Ukrainie) był zmuszony powstrzymać produkcję jeszcze w pierwszych dniach wojny. „Rivneazot” znajduje się w potencjalnie niebezpiecznej strefie, gdzie możliwe są ostrzały rakietowe.

Analitycy podkreślili również fakt, że od 12 marca Ukraina wprowadziła zakaz eksportu nawozów, żeby zachować równowagę rynkową w okresie wojny.

Ponad 45% ukraińskiego eksportu nawozów azotowych w roku 2021 było skierowane do Unii Europejskiej. Największymi importerami nawozów ukraińskich były następujące kraje: Rumunia (190 tys. ton), Włochy (138 tys. ton), Francja (104 tys. ton), Węgry (88 tys. ton), Hiszpania (56 tys. ton), Bułgaria (50 tys. ton), Polska (40 tys. ton). W obecnej sytuacji kraje Unii Europejskiej będą zmuszone poszukiwać innych źródeł dostawy nawozów azotowych.

Moce produkcyjne ukraińskich producentów pozwalają na całkowite zapewnienie potrzeby wewnętrznego rynku nawozów azotowych, ale obecnie analitycy GMK Center przewidują, że działania wojenne i problemy z dostarczaniem surowców będą wpływać na to, że większość zakładów nie będzie miała możliwości rozpoczęcia produkcji.

Odnowienie produkcji będzie zależało od zakończenia działań wojennych i wielkości poniesionych strat w zakładach produkcyjnych.

Na Ukrainie produkcja nawozów wieloskładnikowych nie jest wystarczająco rozwinięta. W roku 2021 Ukraina importowała 1,9 mln ton tego typu nawozów. Największym importerem była Białoruś (617 tys. ton) – było to 32,1% całego importu nawozów wieloskładnikowych. W obecnej sytuacji Ukraina musi odnaleźć inne źródła dla zamiany importu z Białorusi.

Źródło: apk-inform.com