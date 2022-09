Władimir Putin nie jest zadowolony z lipcowego porozumienia dotyczącego eksportu zbóż z Ukrainy. Podczas Wschodniego Forum Gospodarczego we Władywostoku zaznaczył, że obecnie to Zachód w głównej mierze ma korzystać z eksportowanego zboża. Rosyjski prezydent zapowiedział, że będzie dążył do zrewidowania tego, które państwa mogą otrzymywać transporty towarów - podaje Reuters.

Podczas swojego wystąpienia we Władywostoku Putin powiedział, że Rosja podpisała porozumienie dotyczące odblokowania eksportu zbóż z ukraińskich portów w lipcu, w której pośredniczyła Turcja i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zdaniem prezydenta Federacji Rosyjskiej umowa miała złagodzić gwałtownie rosnące ceny żywności w krajach rozwijających się, tymczasem jego zdaniem zamiast tego, bogate kraje zachodnie czerpią korzyści z umowy.

- Jeśli wykluczymy Turcję jako kraj pośredniczący, to prawie całe zboże eksportowane z Ukrainy jest wysyłane nie do najbiedniejszych krajów rozwijających się, ale do krajów Unii Europejskiej - powiedział Putin na forum ekonomicznym w środę - podaje Reuters.

Putin powiedział, że tylko dwa z 87 statków, przewożących 60 000 ton ziarna, trafiły do biednych krajów. - Po raz kolejny kraje rozwijające się zostały po prostu oszukane i nadal są oszukiwane. Jest oczywiste, że przy takim podejściu skala problemów żywnościowych na świecie tylko wzrośnie... co może doprowadzić do bezprecedensowej katastrofy humanitarnej - ostrzegał prezydent. Jednocześnie zastrzegł, że "przyjrzy się" temu, dokąd trafia eksportowane z Ukrainy zboże i omówi to z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, który pośredniczył w podpisaniu porozumienia o odblokowaniu eksportu w lipcu.

Jak zaznacza Reuters, słuchy o tym, że Rosja nie jest zadowolona z warunków umowy dało się słyszeć w ostatnim czasie od wielu wysoko postawionych rosyjskich urzędników, w tym od ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Moskwa zarzuca tym samym, że Zachód nie wypełnia swoich zobowiązań, a wręcz prowadzi politykę neokolonialną, uzurpując sobie zboże przeznaczone dla krajów rozwijających się.

Przypomnijmy, kluczowe zapisy umowy zakładały utworzenie bezpiecznych korytarzy do trzech czarnomorskich portów Ukrainy - Odessy, Czarnomorska i Jużnego (Piwdennego). Strony porozumienia, a więc Rosja i Ukraina, zgodziły się, że statki handlowe zmierzające do tych portów nie będą atakowane. Nad przestrzeganiem zapisów dotychczas czuwa Turcja i ulokowane w Stambule Wspólne Centrum Koordynacyjne złożone z reprezentantów wszystkich czterech stron. Statki płynące do Ukrainy poddawane są kontrolom na tureckich wodach, by upewnić się, że nie przewożą broni. Inspekcje te przeprowadzane są przez grupy składające się z przedstawicieli wszystkich stron i nadzorowane przez Centrum w Stambule.