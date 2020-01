Rosja: 2019 - dobry rok dla produkcji roślinnej

Znacząco wyższe były zbiory jęczmienia, kukurydzy, buraków cukrowych i słoneczników.

Według urzędu statystycznego (Rosstat) w 2019 r. w Rosji zebrano prawie 120,7 mln ton zbóż i roślin bobowatych . Jeżeli wstępny wynik opublikowany 28 stycznia zostanie potwierdzony, będzie to trzeci największy zbiór zbóż w Rosji.

W 2016 r. wyprodukowano tylko nieznacznie więcej zbóż i bobowatych, a poprzedni rekord wynoszący ponad 135,5 mln ton był w 2017 r. W porównaniu z rokiem 2018 zbiory w 2019 r. były o 6,5 proc większe.

Między innymi ilość pszenicy wzrosła o 3,0 proc. do około 74,3 mln ton, podczas gdy jęczmień i kukurydza zbożowa wzrosły nawet odpowiednio o 20,4 proc. do ponad 20,5 mln ton i o 22,0 proc. do 13,9 mln ton. Natomiast zbiory żyta, wynoszące około 1,4 mln ton, były o 25,4 proc. niższe niż w 2018 r.

Rosstat oprócz zbóż, odnotował także wzrost produkcji większości innych ważnych upraw rolnych, co wynika przede wszystkim z wyższych średnich plonów. Produkcja buraków cukrowych wzrosła o 20,7 proc. do około 50,8 mln ton, słoneczników o 18,4 proc. do 15,1 mln ton, a warzyw o 2,5 proc. do 22,1 mln ton. Jednak pomimo wyższej średniej wydajności z hektara produkcja ziemniaków spadła

o 1,4 proc. do ponad 22,1 mln ton, ponieważ powierzchnia zbiorów była mniejsza niż w 2018 r.