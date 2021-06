Rosja: Drugi, co do wielkości zbiór kukurydzy

Rosja spodziewa się w tym roku drugiego, co do wielkości zbioru kukurydzy. Większy areał i sprzyjająca pogoda sprawiają, że szacunki rosną.

W Rosji Instytut Badań Rynku Rolnego (IKAR) podniósł ostatnio prognozę tegorocznych zbiorów kukurydzy o 0,6 mln ton do ponad 15,1 mln ton. Byłaby to wówczas druga, co do wielkości produkcja, po rekordowym wyniku około 15,3 mln ton w 2016 r. – powiedział szef IKAR. Wyższy szacunek przypisał przede wszystkim rozszerzeniu obszaru zasiewu kukurydzy na ziarno, który obecnie zbliża się do nowego maksimum.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem są ogólnie korzystne warunki pogodowe dla tego rodzaju ziarna.

W minionym sezonie sprowadzono do Rosji prawie 13,9 mln ton kukurydzy na ziarno wobec prawie 14,3 mln ton rok wcześniej.