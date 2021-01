Rosja: Eksperci aktualizują prognozy eksportu zboża

Według zrewidowanych szacunków państwowego przedsiębiorstwa logistyki rolnej RusAgroTrans w sezonie 2020/2021 z Rosji może zostać wyeksportowanych łącznie około 45 mln ton zboża, w tym 36 mln ton pszenicy.

Ekspert rynkowy z RusAgroTrans stwierdził, że prognoza została skorygowana w dół w związku z ograniczeniami eksportowymi nałożonymi w połowie grudnia w celu zminimalizowania wzrostu cen podstawowych artykułów spożywczych.

Według wcześniejszych informacji, ustalono kontyngent taryfowy w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2021 roku w wysokości 17,5 mln ton na eksport pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy na ziarno poza Euroazjatycką Unię Gospodarczą (EAEU).

W przypadku eksportu powyżej kontyngentu należy zastosować na wszystkie dane rodzaje zbóż specjalną taryfę wywozową w wysokości 50 proc., ale co najmniej 100 euro za tonę. Obecnie taryfa eksportowa została podniesiona z 0 proc. do 25 euro za tonę tylko na pszenicę, która ma być eksportowana w ramach tego kontyngentu.

Jak poinformował rzecznik RusAgroTrans, rosyjski eksport zbóż w okresie od lipca do grudnia 2020 roku osiągnął poziom około 30,2 mln ton, co jest rekordowym poziomem w pierwszej połowie sezonu. To samo dotyczy pszenicy, której około 25,4 mln ton sprzedano na rynkach zewnętrznych.