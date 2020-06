Rosja: Eksport zbóż w sezonie 2019/2020 może być o 1 milion ton niższy

Oczekuje się, że całkowita wielkość rosyjskiego eksportu zbóż w sezonie 2019/2020 wyniesie 44,4 miliona ton.

Według centrum analiz rynkowych w firmie logistycznej rolnictwa RusAgroTrans, w kończącym się sezonie gospodarczym z Rosji wyeksportowanych zostanie około 44,4 mln ton zbóż, w tym roślin strączkowych, czyli o 1 mln t mniej niż w poprzednim sezonie.

W miesiącach od lipca 2019 r. do maja 2020 r. eksport wyniósł ponad 43,7 mln ton, co praktycznie odpowiadało minionemu sezonowi gospodarczemu. Oczekiwane zaległości w porównaniu z poprzednim sezonem wynikają, zatem wyłącznie z znacznie niższego eksportu w czerwcu 2020 r.

Eksport pszenicy prawdopodobnie spadnie o 1,05 mln ton do 34,8 mln ton, a jęczmienia o 0,4 mln ton do 4,2 mln t. Z drugiej strony należy spodziewać się wzrostu eksportu ziarna kukurydzy o 1,1 mln ton do 3,9 mln ton, ze względu na zwiększoną sprzedaż do Turcji, ale także do Wietnamu i Korei Południowej z tej samej wielkości dostawami do Iranu, najważniejszego importera. Iranu, już w zeszłym sezonie kupił około 1,7 mln ton kukurydzy z Rosji.