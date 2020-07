Rosja konsekwentnie realizuje program polityki żywnościowej

Rosja jest na dobrej drodze do wdrożenia programu bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślił to w parlamencie premier Michaił Miszustin w raporcie z działalności swojego rządu w 2019 r.

Jako uzasadnienie premier przedstawił dane, według których krajowa produkcja przewyższa obecnie popyt krajowy, na zboża o 55 proc. i cukier o 25 proc., a na mięso o 97 proc.

Zwrócił też uwagę na pomoc państwa dla przemysłu rolno-spożywczego. Nawet, jeśli ten sektor nie jest dotknięty skutkami pandemii koronawirusa, to większe możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek prawdopodobnie przyczynią się do dalszego wzrostu produkcji, zabezpieczenia dostaw żywności na rynek wewnętrzny oraz ekspansji eksportu. Premier zwrócił uwagę, że wartość rosyjskiego eksportu zboża przekroczyła obecnie wartość eksportu broni. Jednak niektóre cele programu nie zostały jeszcze osiągnięte. Dotyczy to między innymi produktów mleczarskich, na import których Rosja nadal musi wydawać od 2,5 do 3 mld dolarów amerykańskich, a także np. nasion i sadzonek, w tym 73 proc. słonecznika, 62 proc. kukurydzy i 90-100 proc. buraków cukrowych.

Niektóre punkty programu bezpieczeństwa żywnościowego, który obowiązuje od 2010 r. do ​​2030 r., zostały zaostrzone na początku tego roku. Pożądane poziomy samowystarczalności produkcji dla oleju roślinnego wzrosły z 80 do 90 proc., a dla przetworów rybnych z 80 do 85 proc., podczas gdy dla mięsa, mleka i przetworów mlecznych utrzymały się odpowiednio na poziomie 85 i 90 proc.