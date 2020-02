Rosja oczekuje drugich największych zbiorów ziarna zbóż

Według państwowej firmy logistycznej RusAgroTrans, zajmującej się logistyką rolną, w 2020 roku Rosja wyprodukuje od 126,2 do 127 milionów ton zboża.

Byłby to drugi, co do wielkości zbiór po rekordowej produkcji w 2017 r. z ponad 135,5 mln ton zboża. Wstępne statystyki potwierdzają zbiory zbóż w 2019 r. o wartości prawie 120,7 mln ton.

Analitycy z RusAgroTrans oczekują także drugiej, co do wielkości ilości pszenicy zebranej podczas tegorocznych zbiorów, czyli 80,3 miliona ton w porównaniu do 74,3 miliona ton w 2019 r. Większe zbiory pszenicy mają być osiągnięte przede wszystkim przez zwiększoną średnią wydajności z 3,35 tony/ha do 3,7 tony/ha. Oczekuje się również, że produkcja żyta wzrośnie z około 1,4 miliona ton w ubiegłym sezonie do 2,3 miliona ton, głównie ze względu na znaczny wzrost areału.

Z drugiej strony eksperci przewidują spadek produkcji jęczmienia i kukurydzy na ziarno, z około 20,5 miliona ton do 19,1 miliona ton oraz z 13,9 miliona ton do 13,5 miliona ton. W przypadku kukurydzy eksperci opierają prognozę na malejącej średniej wydajności z poziomu 5,37 ton/ha w 2019 r. do 5,2 ton/ha, podczas gdy powierzchnia uprawy nie powinna ulec zmianie.