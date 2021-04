Rosja: Produkcja mięsa i mleka powinna nadal rosnąć

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa przewiduje, że produkcja mleka i mięsa będzie rosła do 2025 roku.

Według ministerstwa produkcja mleka w 2020 roku wzrosła o 2 proc. rok do roku do 32,2 mln ton, co jest wartością rekordową w skali kraju. W bieżącym roku ma zwiększyć się o kolejne 600 tys. ton, a do 2025 r. Mleko ma osiągnąć 33,8 mln ton. To około 5 proc. więcej niż w 2020 roku.

Według ministerstwa rolnictwa cała rosyjska produkcja mięsa wzrosła w ubiegłym roku o 3 proc. do 15,6 mln ton i pod tym względem Rosja była na piątym miejscu na świecie. Oczekuje się, że do 2025 r. produkcja mięsa ma wzrosnąć o prawie 6 proc. do 16,5 mln ton. Najprawdopodobniej nadal siłą napędową będzie produkcja wieprzowiny.

Wskazuje to na zdecydowanie najwyższa stopa wzrostu w 2020 r. Produkcja wzrosła o 8,9 proc. do 5,5 mln ton wagi żywej i oczekuje się, że w br. wzrośnie o ponad 4 proc. Zdaniem prezesa rosyjskiego związku hodowców trzody, wzrost produkcji pomimo zwiększonych kosztów pozwoli na utrzymanie hurtowych cen wieprzowiny na poziomie z poprzedniego roku.

Według prezesa pod koniec 2020 roku ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) wystąpiły w wielu regionach. Jednak sytuacja zdrowotna zwierząt w chlewniach przemysłowych jest obecnie stabilna i nie daje powodów do niepokoju. Tylko pojedyncze ogniska ASF zaobserwowano na dość odległych obszarach i u małych producentów.

Rząd rosyjski niedawno ogłosił, że udzieli preferencyjnych pożyczek producentom rolnym, którzy od 2020 roku ponieśli straty w wyniku ASF. Dotyczy to kredytów inwestycyjnych oprocentowanych do 5 proc. przeznaczonych na budowę, modernizację i przebudowę obiektów produkcyjnych oraz zakup maszyn i urządzeń. Ponadto przeprowadzono szkolenia i wzmocniono ochronę weterynaryjną.