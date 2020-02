Rosja: Rolnicy wkrótce rozpoczną wiosenne prace polowe

Według rosyjskiego ministra rolnictwa warunki pogodowe obecnej zimy wymagają wzmożonej uwagi i monitorowania stanu upraw ozimych.

Ich powierzchnia w 2019 r. wzrosła o 865 tys. ha do 18,3 mln ha. Jednocześnie do tej pory 94 proc. areału upraw było w dobrym lub zadowalającym stanie, co przekraczało długoterminowe średnie roczne.

W 2020 r. Rosja planuje zasiewy roślin jarych na 52 mln ha, co odpowiada poziomowi z ubiegłego roku. W szczególności obszary obsiane zbożami jarymi wyniosą 29,2 mln ha.

Jednocześnie, ze względu na ciepłą zimę, w niektórych regionach Rosji wiosenne prace polowe rozpoczną się znacznie wcześniej w porównaniu ze standardowym terminem. - Oczekuję się, że rolnicy z okręgów federalnych z południa i północy Kaukazu rozpoczną kampanię zasiewów w najbliższym czasie - dodał minister.

Jeśli chodzi o dostępność nawozów mineralnych dla rolników, minister zauważył, że zapasy do dyspozycji rosną z roku na rok, ale poziom stosowania nawozów nadal wynosi tylko 48 kg/ha.