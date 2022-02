Rosja: stabilna produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca w Rosji niewiele się zmieniła w ciągu ostatniego roku w porównaniu do 2020 roku.

Rosyjski urząd statystyczny (Rosstat) oszacował produkcję mięsa w 2021 r. na łącznie 15,7 mln ton żywej wagi. To o 0,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

W szczególności produkcja mięsa drobiowego ustabilizowała się na poziomie 6,7 mln ton. Tymczasem produkcja wieprzowiny i wołowiny nieznacznie wzrosła, odpowiednio o 0,4 proc. do 5,5 mln ton i o 1 proc. do 2,9 mln ton.

W przypadku produkcji mleka statystycy odnotowali wzrost o 0,2 proc. do 32,3 mln ton w 2021 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. Tymczasem produkcja jaj pozostała na stałym poziomie około 44,9 mld sztuk.

Jak wyjaśnił Rosstat, w odniesieniu do rozwoju pogłowia, pogłowie bydła w 2021 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyło się ono o 2 proc. do 17,7 mln sztuk.

Pogłowie krów liczyło 7,7 mln zwierząt, co oznacza spadek o 1,9 proc. Natomiast liczba świń wzrosła o 1,5 proc. do 26,2 mln sztuk. Większy wzrost odnotowano w przypadku stada drobiu, które wzrosło o 3,3 proc. do 536 mln sztuk.