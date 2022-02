Rosja zamierza zwiększyć powierzchnię upraw o 0,9 mln ha

Główne wyniki rozwoju przemysłu zbożowego w 2021 r. oraz strategiczne wytyczne na 2022 r. omówiono podczas ogólnorosyjskiej konferencji agronomicznej i agroinżynieryjnej w rosyjskim ministerstwie rolnictwa.

Jak zaznaczono na spotkaniu, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w zeszłym roku, w Rosji zebrano przyzwoite zbiory głównych upraw. Według wstępnych danych rekordowe poziomy osiągnięto w produkcji: nasion oleistych - 23,1 mln ton, warzyw szklarniowych - 1,4 mln ton, owoców i jagód - 3,9 mln ton. Sprzyjała temu wysoka dostępność zasobów środków produkcji dla rolników, przede wszystkim nawozów i maszyn.

W tym roku jednym z kluczowych zadań jest zwiększenie produkcji zbóż, buraków cukrowych, roślin oleistych, ziemniaków i warzyw. Całkowita powierzchnia zasiewów w kraju ma zostać powiększona o 0,9 mln ha do 81,3 mln ha. Według prognoz łącznie z uprawami zbóż i bobowatych wzrośnie do 48 mln ha, roślin pastewnych do 13,9 mln ha, buraków cukrowych do 1,07 mln ha. Znacznie wzrosną również zasiewy warzyw i ziemniaków. 19 mln ha zajmują zboża ozime pod tegoroczne zbiory, a ok. 97 proc. z nich jest w dobrym i zadowalającym stanie.

Wśród priorytetowych zadań dalszego rozwoju uprawy roślin znajdują się doskonalenie technologii rolniczych, prace nad selekcją i produkcją nasion oraz wprowadzanie do produkcji nowoczesnych osiągnięć nauk rolniczych. Ponadto konieczne jest zwiększenie tempa modernizacji technicznej poprzez opracowanie mechanizmów preferencyjnego leasingu i kredytowania.