Na południu Ukrainy w obwodzie chersońskim

Rosjanie ostrzeliwują pociskami zapalającymi niemal dojrzałe pola pszenicy.

W sobotę na komunikatorze Telegram Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zamieścił film nagrany w obwodzie chersońskim. Widać na nim ukraińskich żołnierzy walczących z pożarem wywołanym przez rosyjskie pociski zapalające. Nazwał te działania "terroryzmem żywnościowym" i zaapelował do ich powstrzymania.

Nawiązał też do Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 30. XX w. - klęski głodu wywołanej na wsi ukraińskiej przez władze sowieckie.

Ci, którzy wywołują światowy kryzys żywnościowy, próbując powtórzyć Wielki Głód, również chcą zniszczyć ukraińskie zbiory.

Wydaje się, że niszczenie ukraińskich zasiewów przez Rosjan to kolejny rodzaj broni stosowany w tej wojnie. Bowiem gdy zabraknie ukraińskiego ziarna w krajach afrykańskich to zapanuje tam głód. Spowoduje on z kolei zamieszki i masową emigrację tysięcy ludzi w celu znalezienia żywności. Wtedy Rosja zaapeluje o zniesienie sankcji i uznanie zdobytych na Ukrainie terytoriów za rosyjskie. W zamian za to będzie wysyłać skradzione zboże. Czy uda się jej zrealizować ten plan przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Tak wyglądają pożary ukraińskich pól z pszenicą.