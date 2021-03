Rosstat zrewidował szacunki dotyczące zbiorów zboża w Rosji

Według zaktualizowanych danych Rosstatu na 1 marca rosyjscy rolnicy zebrali w 2020 r. 133,47 mln ton zbóż i roślin bobowatych, w tym kukurydzy (w masie po przetworzeniu), o 10,1 proc. więcej niż w 2019 r. (121,2 mln ton) - podał 1 marca. Miesiąc temu Rosstat podał, że zbiory osiągnęły 133,03 mln ton.

Zrewidowano szacunek plonów pszenicy z 85,873 mln ton do 85,896 mln ton. Eksperci podnieśli szacunki plonów jęczmienia z 20,936 mln ton do 20,939 mln ton (wzrost o 2,2 proc. od 2019 r.), Kukurydzy z 13,48 mln ton do 13,88 mln ton (spadek o 2,8 proc.), żyta z 2,374 mln ton do 2,378 mln ton (wzrost o 66,5 proc.), ryżu z 1,141 mln ton do 1,412 mln ton (wzrost o 3,9% proc.), prosa z 396 tys. ton do 396,5 tys. ton (spadek o 9,8 proc.).

Eksperci obniżyli szacunek plonów gryki z 893 tys. ton do 892,2 tys. ton (spadek o 13,6 proc. od 2019 r.). Szacunek plonów owsa pozostał na niezmienionym poziomie 4,13 mln (spadek o 6,6 proc. rok do roku).

Rosstat podał też, że Rosja w 2020 roku wyprodukowała 21,245 mln ton roślin oleistych, o 6,7 proc. mniej niż w 2019 roku. Eksperci oszacowali zbiory nasion słonecznika na 13,314 mln ton (wzrost z 13,278 mln ton w styczniu i spadek o 13,4 proc. rok do roku), soi na poziomie 4,308 mln ton (wzrost z 4,238 mln ton w styczniu i spadek o 1,2 proc. rok do roku), rzepaku na poziomie 2,572 mln ton (spadek z 2,573 mln ton w styczniu i wzrost o 24,9 proc. rok do roku).