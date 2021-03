Rosyjska żywność ekologiczna w większości podrobiona

W Rosji mówi się, że do 80 proc. żywności ekologicznej dostępnej w sklepach detalicznych jest podrobiona. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez Roskachestvo, niezależną firmę, która bada jakość towarów w Rosji.

Audytorzy zwracają uwagę, że produkty importowane z europejskimi certyfikatami ekologicznymi są znacznie mniej podatne na oszustwa. Reklamacje dotyczą tylko od 3 do 5 proc. towaru.

Większość podróbek pochodzi od krajowych producentów, chociaż oznakowanie produktów ekologicznych w Rosji jest regulowane prawem od początku 2020 roku. Według dyrektora rosyjskiego stowarzyszenia ekologicznego przyczyną tego problemu jest nieodpowiedni nadzór państwa.

W rzeczywistości nikt poza kilkoma sieciami handlowymi tak naprawdę nie jest zainteresowany autentycznością produktów. Istnieje wiele organizacji, które chcą przyznawać ekocertyfikaty za opłatą. Ustawa o rolnictwie ekologicznym weszła w życie w Rosji w styczniu 2020 r., ale nie jest odpowiednio egzekwowana.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa nie określiło jeszcze, który organ będzie odpowiedzialny za monitoring i jak będzie on realizowany. Władze spierają się o to, kto jest za to odpowiedzialny. Na przykład niektórzy producenci używają etykiet ekologicznych w języku angielskim i określają swoje produkty, jako „ekologiczne”, chociaż prawo stanowi, że na etykiecie musi być używany język rosyjski.

Producenci rosyjscy powinni być w stanie uzyskać certyfikat ekologiczny od nieoficjalnie akredytowanych firm certyfikujących w ciągu dwóch do trzech dni. Koszty z tego tytułu wynoszą równowartość od 139 do 5 028 euro. Po wejściu w życie ustawy eksperci rynkowi początkowo ustalili, że liczba podrabianych produktów ekologicznych spadała. Jednak od połowy 2020 roku do dziś sytuacja zaczęła się ponownie pogarszać.

Obroty rynku żywności ekologicznej w Rosji w 2018 roku wyniosły w przeliczeniu 160 mln euro. Według szacunków ekspertów, całkowity potencjał w przyszłości wyniesie od 3 do 5 miliardów euro.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych sześciu lat od 15 do 25 proc. populacji będzie kupować produkty ekologiczne. Potencjalny obszar upraw ekologicznych w Rosji szacuje się na około 12 milionów hektarów.