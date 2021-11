Rosyjski eksport rolny wzrósł o 20 proc.

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa od początku 2021 r. do 21 listopada Rosja wyeksportowała produkty rolne za łączną kwotę 30,394 mld dolarów, co oznacza wzrost o 20,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.

W szczególności Rosja zwiększyła wartość eksportu zbóż o 10,9 proc. do 9,206 mld dolarów, produktów tłuszczowo-olejowych o 48,1 proc. do 6,006 mld dolarów, produktów przemysłu spożywczego i przetwórczego o 11,7 proc. do 4,074 mld dolarów, produktów mięsnych i mlecznych o 29,9 proc. do 1,303 mld dolarów.

UE pozostała wiodącym importerem rosyjskich produktów rolnych (13,4 proc. w ogólnej strukturze). Zwiększyła import rosyjskich produktów o 43,1 proc. do 4,063 mld dolarów. Dostawy do Turcji (11,7 proc.) wzrosły o 32,5 proc. do 3,542 mld dolarów. Eksport do Chin (10,2 proc.) zmniejszył się o 10,7 proc. do 3,1 mld dolarów.

W pierwszej dziesiątce importerów rosyjskich produktów rolnych znalazły się Korea Południowa, Kazachstan, Egipt, Białoruś, Ukraina, Uzbekistan i Arabia Saudyjska.