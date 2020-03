RusAgroTrans: W 2020 r. Rosja zbierze ponad 127 mln ton zbóż

Według analityków RusAgroTrans w 2020 r. ogólne zbiory roślin zbożowych w Rosji wyniosą prawie 127,5 mln ton, co będzie drugim co do wielkości wynikiem po rekordowych zbiorach w 2017 r., które wyniosły o 135,5 mln ton Jednocześnie zauważył, że zaktualizowane szacunki przekroczyły poprzednią prognozę z ubiegłego miesiąca o 1,3 mln ton.

Szacunki dla pszenicy wzrosły - o 1 mln ton do 81,3 mln ton, dla jęczmienia - o 0,3 mln ton do 19,4 mln ton, podczas gdy prognoza zbiorów kukurydzy pozostała na tym samym poziomie - 13,5 mln ton. Jak powiedzieli analitycy, warto zauważyć, że jeśli zostanie potwierdzona prognoza produkcji pszenicy, to w 2020 r. Rosja będzie miała drugie, co do wielkości jej zbiory, po 96 mln ton zebranych w 2017 r.

Głównym powodem wzrostu prognozy stała się redukcja wielkości strat powierzchni upraw po okresie zimowania. Powierzchnia zbóż ozimych pod zbiory w 2020 r. oszacowana została na rekordowym poziomie 18,1 mln ha, w tym areał uprawy pszenicy 16,3 mln ha.



Jednocześnie prognoza zbiorów zbóż jarych w bieżącym roku zmniejszyła się o 0,1 mln ton - do 29,2 mln ton, co odpowiadało szacunkowi ministerstwa rolnictwa.