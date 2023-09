Antonio Guterres napisał do szefa rosyjskiej dyplomacji przed planowanym na poniedziałek 4 września spotkaniem prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Turcji Tayyipem Erdoganem, na którym mają być omawiane warunki wznowienia umowy zbożowej, dotyczącej szlaków handlowych na Morzu Czarnym. Rosja sceptycznie odniosła się do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ.

Guterres zdradził w rozmowie z agencją Reuters, że przesłał ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi „zestaw konkretnych propozycji”, które mogą posłużyć do przywrócenia porozumienia zbożowego.

Uważam, że przedstawiliśmy wniosek, który mógłby stanowić podstawę odnowy, ale odnowy, która musi być trwała. Nie możemy mieć Inicjatywy Czarnomorskiej, która przechodzi od kryzysu do kryzysu, od zawieszenia do zawieszenia. Musimy mieć coś, co działa i będzie działać dla wszystkich – powiedział dziennikarzom Guterres.