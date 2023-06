Analitycy Sovecon obniżyli prognozę zbiorów zbóż w Rosji w 2023 r. do 134 mln ton: Fot Shutterstock

Analitycy Sovecon obniżyli prognozę produkcji zboża w Rosji w 2023 roku o 2,3 mln ton do 134 mln ton. W tym samym czasie zwiększono szacunki dotyczące powierzchni zasiewów pszenicy jarej z 13 mln ha do 13,6 mln ha.

W szczególności obniżono szacunki zbiorów pszenicy z 88 mln ton do 86,8 mln ton, jęczmienia – z 20,8 mln ton do 19,9 mln ton, kukurydzy – z 14,8 mln ton do 14,6 mln ton.

Prognoza produkcji pszenicy może się poprawić

Prognoza produkcji pszenicy została zrewidowana w dół ze względu na pogorszenie się warunków siewu pszenicy jarej w dużych rejonach jej uprawy, w szczególności na Syberii i w rejonie Wołgi. Zapasy wilgoci w glebie szybko się zmniejszają, a w wielu przypadkach spadają przypadków do najniższego poziomu w ostatnich latach.

Jednocześnie analitycy uważają, że negatywny wpływ tych zjawisk na przyszłe zbiory zostanie częściowo zrekompensowany poprawą potencjału zbiorów zbóż na południu Rosji, gdzie warunki uprawy są zbliżone do ubiegłorocznych.

Oznacza to plony bliskie rekordom. Jednak, jakość tegorocznego zboża może ucierpieć z powodu obfitych i przedwczesnych opadów deszczu w ostatnich tygodniach.