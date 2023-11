Ukraiński Związek Zbożowy (UGA) zaktualizował swoją prognozę potencjalnych zbiorów zbóż i nasion oleistych na Ukrainie w 2023 roku.

Stałe podwyższanie prognoz

Prognoza została podniesiona o 1,1 mln ton do 81,6 mln ton, co jest również wyższym poziomem rok do roku (73,8 mln ton).

Według UGA, stałe podwyższanie prognoz tegorocznych zbiorów spowodowane jest sprzyjającymi warunkami pogodowymi i lepszymi plonami. Tym razem zbiory poprawiły się ze względu na zwiększenie oczekiwanych zbiorów kukurydzy i słonecznika.

Więcej zbóż i rzepaku

Również prognoza zbiorów kukurydzy została podwyższona o 0,8 mln ton, do 28,8 mln ton, a potencjalny jej eksport może wynieść około 23 mln ton.

Zbiory nasion słonecznika przewidywane są na poziomie 14,2 mln ton (11,1mln ton rok temu) mln ton, a potencjalny eksport może wynieść 0,6 mln ton. Przerób nasion słonecznika w sezonie 2023/2024 może osiągnąć 13,2 mln ton.

Prognozy zbiorów pszenicy i jęczmienia w 2023 roku pozostały niezmienione – odpowiednio na poziomie 22 mln ton i 5,8 mln ton. Eksport tych zbóż w bieżącym sezonie UGA prognozuje na poziomie 16 mln ton i 3 mln ton.

Zbiory rzepaku w 2023 roku szacuje się na 4,2 mln ton, a eksport w sezonie 2023/2024 – na 3,7 mln ton. Dla soi wskaźniki te oczekiwane są na poziomie odpowiednio 4,8 mln ton i 3,3 mln ton.

Eksport zbóż i nasion oleistych z Ukrainy

Całkowity eksport zbóż i nasion oleistych z Ukrainy w sezonie 2023/2024 może potencjalnie wynieść prawie 50 mln ton. Ale UGA po raz kolejny podkreśla, że ​​w zasadzie takie wolumeny można osiągnąć tylko wtedy, gdy Ukraina będzie mogła eksportować przez swoje porty nad Morzem Czarnym, a także pod warunkiem poprawy i obniżenia kosztów logistyki tras alternatywnych, w tym szlaku przez Dunaj.